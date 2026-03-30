４月２４日スタートのテレビ朝日系連続ドラマ「余命３ヶ月のサレ夫」（金曜・後１１時１５分）に出演する女優・桜井日奈子（２８）と俳優・白洲迅（３３）のオフショットが公開された。

ドラマの公式インスタグラムが２８日までに更新され「高坂葵役 白洲迅さん、高坂美月役 桜井日奈子さん。夫婦のウェディングショットをお届け」と説明。そして「幸せだった、あの日。まさか余命宣告を受けたうえに妻が不倫に溺（おぼ）れるなんて……。“悲劇の多重奏”に立ち向かう！リベンジ・ラブサスペンスをお楽しみに」とストーリーも紹介した。

同名人気コミックが原作で、余命宣告された夫・葵（白洲迅）が、妻・美月（桜井日奈子）に愛人がいることを知り、息子の未来を守るために復讐（ふくしゅう）に突き進んていく姿を描いた“リベンジ・ラブサスペンス”。

桜井と白洲の２ショットに、フォロワーは「ひゃ〜美男美女」「美しすぎるぞ日奈ちゃん」とほれぼれ。一方で「お似合いのカップルですけど…」「幸せそうな２人…。ここからの落差がすんごい事になりそうやけん…」とストーリーを想像して震えた。