◇キリンワールドチャレンジ2026 日本1-0スコットランド(日本時間29日、ハムデン・パーク)

サッカー日本代表はスコットランドとの強化試合に臨み、1-0で勝利。試合後、無失点での勝利に貢献した鈴木彩艶選手がコメントしました。

日本代表は前半8分、スコットランドにチャンスをつくられます。クロスボールがゴール前に入り、相手選手にシュートを打たれるもキーパーの鈴木選手が反応すると手ではじき出す好セーブ。得点を与えません。

日本代表は何度かチャンスをつくるものの、得点を奪うことができず。後半10分には、相手選手にゴール前まで運ばれ、枠内にシュートを打たれるも再び鈴木選手がビッグセーブ。失点を防ぎます。

日本代表は伊東純也選手や上田綺世選手、三笘薫選手らでチャンスをつくるも、なかなか得点を奪えず。それでも後半39分、鈴木淳之介選手のクロスに最後は伊東純也選手が押し込んでゴール。日本はこの1点を守り切り、勝利となりました。

2つのビッグセーブで勝利に貢献した鈴木選手は試合後、無失点での勝利に「前半含めてピンチはありましたけど、無失点で進められたことが最後点を取って勝利につながったので、難しいゲームでしたけどキーパーとしてもチームとしても、0で抑えられたのはよかった」とコメントしました。

自身のプレーについては「判断の部分だったりまだまだ改善が必要」としながらも「結果としてはゴールを割らせなかったのは非常に大きい。改善点はあるので、そこは反省して次に向かいたい」と話しました。

次戦のイングランド戦に向けては「またアウェーのゲームですし、より強豪というところもありますけど、僕たちはトライする立場として、今日の反省点を生かして勝利をつかみとりたい」と意気込んでいます。