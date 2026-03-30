きょうは低気圧や前線の影響で、西日本を中心に雨雲が広がります。夜は雷を伴って激しく降る所もあるでしょう。東海や関東も雲が広がりやすく、にわか雨の可能性があります。気温は高く、西日本や東日本では25℃近くまで上がる所もあるでしょう。

【西日本に雨雲東海や関東もにわか雨に注意】

週末は広い範囲で晴れて、東京ではさくらが満開を迎え、北陸や福島でもさくら開花となりました。きょうは西から低気圧や前節が近づくため、天気は下り坂となります。

九州は昼ごろから雨が降り出し、夜は四国や中国地方にも雨の範囲が広がっていきます。夜遅くなると近畿でも雨の降り出す所があり、西日本では局地的に激しい雨が降るでしょう。落雷や突風にも注意が必要です。沿岸部では南風が強まりそうです。

東日本や北日本は晴れ間もありますが、東海や関東は雲が広がりやすく、にわか雨の所があるでしょう。夜遅くなると、北海道の日本海側でも雨の降る所がある見込みです。

【5月並みの気温も】

季節先取りの暖かさが続き、日中の気温は西日本や東日本は広い範囲で20℃以上となるでしょう。日本海側はきのうより大幅に高い所もあり、金沢で22℃、鳥取では25℃と、夏日になる所もある見込みです。名古屋や大阪も23℃など、きょうも5月並みとなる所がありそうです。



札幌 :12℃ 釧路 :5℃

青森 :14℃ 盛岡 :16℃

仙台 :12℃ 新潟 :20℃

長野 :22℃ 金沢 :22℃

名古屋:23℃ 東京 :21℃

大阪 :23℃ 岡山 :23℃

広島 :22℃ 松江 :24℃

高知 :23℃ 福岡 :23℃

鹿児島:21℃ 那覇 :25℃

【あすは雨風強まる西日本は大雨のおそれも】

さくらも見頃の所が増えてきていますが、あすは東日本や東北にも雨の範囲が広がり、雨や風が強まって荒れた天気となりそうです。西日本では、非常に激しい雨の降る所もあるでしょう。水曜日から木曜日も次の低気圧の影響で雨となりますが、西から天気は回復に向かい、金曜日にかけては貴重な日差しとなりそうです。