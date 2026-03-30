“高倉健さんの愛車”に反響「1980年代のポルシェ！」「まだあったのか」「国宝に認定です」 テリー伊藤「車に後光がさしていました」
演出家のテリー伊藤（76）が29日、自身のインスタグラムを更新し、「高倉健さんの愛車」を公開。SNSには多くの反響が集まっている。
【写真】専用装備もそのまま…“高倉健さんの愛車”内外装全部見せ
テリーは、写真とともに「高倉健さんの愛車ポルシェ登場！」と紹介。「横須賀のガレージに友人が高倉健さんがフランスで購入したポルシェを乗ってきてビックリ」と明かした。
続けて「ボディに『Ken Takakura』、シフトノブは『KT』、さらに特別オーダーのウッドのダッシュパネル。さすが健さん、車に後光がさしていました」と、高倉さん仕様のカスタムが施してあることを伝え、「高倉健さんのポルシェが実在するなんて国宝級です」と、感動した。
この投稿に「３５６の他に健さんPORSCHEがまだあったのか?それは凄い」「1980年代のポルシェですか！」「国宝に認定です」など驚きの声が上がっている。
【写真】専用装備もそのまま…“高倉健さんの愛車”内外装全部見せ
テリーは、写真とともに「高倉健さんの愛車ポルシェ登場！」と紹介。「横須賀のガレージに友人が高倉健さんがフランスで購入したポルシェを乗ってきてビックリ」と明かした。
続けて「ボディに『Ken Takakura』、シフトノブは『KT』、さらに特別オーダーのウッドのダッシュパネル。さすが健さん、車に後光がさしていました」と、高倉さん仕様のカスタムが施してあることを伝え、「高倉健さんのポルシェが実在するなんて国宝級です」と、感動した。
この投稿に「３５６の他に健さんPORSCHEがまだあったのか?それは凄い」「1980年代のポルシェですか！」「国宝に認定です」など驚きの声が上がっている。