開催：2026.3.30

会場：アメリカンファミリー・フィールド

結果：[ブリュワーズ] 9 - 7 [Wソックス]

MLBの試合が30日に行われ、アメリカンファミリー・フィールドでブリュワーズとWソックスが対戦した。

ブリュワーズの先発投手はブランドン・スプロート、対するWソックスの先発投手はアンソニー・ケイで試合は開始した。

1回表、4番 コルソン・モンゴメリー 初球を打ってセンターへの満塁ホームランでWソックス得点 MIL 0-4 CWS

1回裏、4番 ゲーリー・サンチェス 2球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでブリュワーズ得点 MIL 2-4 CWS

2回表、2番 村上宗隆 7球目を打って右中間スタンドへのホームランでWソックス得点 MIL 2-5 CWS、4番 コルソン・モンゴメリー 6球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでWソックス得点 MIL 2-6 CWS

3回表、7番 エベルソン・ペレイラ 初球を打ってセンターへのホームランでWソックス得点 MIL 2-7 CWS

6回裏、8番 ブランドン・ロックリッジ 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 MIL 3-7 CWS

8回裏、1番 ブライス・チュラング 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 MIL 4-7 CWS、3番 ルイス・レンヒーフォ 7球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 MIL 6-7 CWS、4番 クリスチャン・イエリチ 5球目を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでブリュワーズ得点 MIL 9-7 CWS

試合は9対7でブリュワーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブリュワーズのジェーク・ウッドフォードで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はWソックスのセランソニー・ドミンゲスで、ここまで0勝1敗0S。ブリュワーズのメギルにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-30 06:24:16 更新