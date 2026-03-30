開幕から4番に座っている巨人の新助っ人・ダルベック選手。開幕カードを終えてリーグ最多の2HRを放っています。

期待された快音は早速、開幕戦で生まれます。対したのは阪神のエース・村上頌樹投手。ダルベック選手は第2打席で外寄りのスライダーをとらえ、バックスクリーンに飛び込むソロHRとしました。2戦目では2度の三振に倒れるなど無安打とするも、3戦目では4打点を稼ぐ躍動。第1打席で先制のタイムリー2塁打を放つと、2打席目では1アウト満塁の場面から押し出しの四球をもぎとりました。さらに第3打席では1アウト1塁の場面から、湯浅京己投手の投じた高めのストレートをとらえるレフトスタンドへの同点2ラン。ランナーを特大の一発でかえすという4番の仕事をこなしました。

昨季までにメジャーの舞台で通算47本塁打を放つなど、長打力が魅力のダルベック選手。日本野球への適応も注目される中、オープン戦では32打席目にして待望の第1号HRを放っていました。

今季から、チームの主砲をつとめてきた岡本和真選手がメジャーに挑戦。その“穴”を埋める存在の出現に期待がかかっていましたが、ダルベック選手が開幕からの4番起用に応える躍動を見せています。