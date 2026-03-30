「あの家、離婚したんだって！」スピーカーママ友、息子の『痛烈なツッコミ』に、ぐうの音も出ず

ママ友の中におしゃべりな人がいる知人。ある日、そのママ友が自分の子どもから痛烈なツッコミを入れられた場面に遭遇しました。知人から聞いたエピソードを紹介します。

気さくなママ友

私は5歳の息子がいる主婦です。

同じ園には、A子というママ友がいました。

A子はとても気さくで話しやすい人。付き合い始めは、その話しやすさからすぐに打ち解けるママが多くいました。

でも、そんなA子にはひとつ重大な短所があったのです。

おしゃべり

その短所というのが、極度のおしゃべりだということ。

とにかく何でも人に話してしまいますし、私自身A子からまったく知らない相手の噂を聞いたことが何度もあります。

本人は悪気がない様子なのですが、例えば、

「あのおうちの習い事は体操なんだって。月謝は○○円らしいよ」や「あそこの旦那さんは○○会社に勤めているの。ボーナスは2ヶ月分なんだって」といった、普通なら心に留めておくような他家庭の事情まで、つい誰にでも話してしまうのです。

だからこそ、A子と付き合いの長いママたちの間では「A子と話すときは気をつけないと」というのが共通認識だったのです。

子どもが

そんなある日のこと。

園に子どもを迎えに行った際に、A子が目を輝かせながら話しかけてきました。

「ねぇ、○○ちゃんのところ離婚したんだって！」

ショッキングな話題を興奮気味にそう話すA子。続けて、

「でも、まだ確かな情報じゃないの。だから誰にも言わないでね。内緒だよ！」

と言います。

私は返答に困り、思わず沈黙してしまいました。