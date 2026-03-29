【カー用品店】売れているレーダー探知機TOP10｜迷ったら“探知性能で選ばれているモデル”をチェック！【2026年1月版】
ドライブでは長距離移動に加えて、慣れないルートを走る機会も増えやすい。
そんな時こそ、レーダー探知機には「見やすさ」「分かりやすさ」「最新の取り締まり方式への対応」が求められる。
今回は、2026年1月のカー用品店（オートバックス／イエローハット）で実際に売れているレーダー探知機TOP10を紹介する。
※本記事は2026年1月の販売データをもとに作成している。
売れ筋 レーダー探知機 ランキング 1位
オートバックス 1位 ユピテル YK-2100
高精度なGPS警報と扱いやすさで人気を集める定番モデル。
初めてレーダー探知機を導入するユーザーにも選ばれやすく、バランスの良さが光る。
イエローハット 1位 セルスター AR-925AW
レーザー式オービス対応を重視するユーザーから支持される上位モデル。
見やすい画面表示と安心感のある警報性能で、店舗を問わず人気が高い。
売れ筋 レーダー探知機 ランキング 2位
オートバックス 2位 セルスター AR-925AW
オートバックスでも上位にランクイン。
高い探知性能に加え、情報の見やすさや使い勝手でも評価されている。
イエローハット 2位 セルスター AR-225A
必要な機能をしっかり押さえたミドルクラスモデル。
価格と性能のバランスがよく、日常使いにちょうどいい一台として選ばれている。
売れ筋 レーダー探知機 ランキング 3位
オートバックス 3位 ユピテル YK-110
シンプルな使い勝手と十分な性能で人気のエントリーモデル。
“まずは一台”というニーズに応える存在として上位に入っている。
イエローハット 3位 ユピテル YK-2100
オートバックス1位と同モデル。
店舗をまたいで上位に入っており、定番モデルとしての強さがうかがえる。
オートバックス 4位～10位
4位：ユピテル YK-3100
5位：BLITZ TL406RW
6位：セルスター AR-125A
7位：BLITZ TL245R
8位：セルスター AR-225A
9位：BLITZ TL315R
10位：セルスター AR-325AW
イエローハット 4位～10位
4位：セルスター AR-125A
5位：セルスター AR-37LC
6位：ユピテル YK-3100
7位：セルスター AR-333
8位：ユピテル YK-3000
9位：ユピテル YK-100
10位：セルスター AR-824AW
まとめ
2026年1月のレーダー探知機ランキングでは、
ユピテルとセルスターの2ブランドが引き続き上位を占める結果となった。
とくに、ユピテル YK-2100 セルスター AR-925AW セルスター AR-225A
といったモデルは、複数店舗で上位にランクインしており、
探知性能と扱いやすさの両面で選ばれていることが分かる。
また、オートバックスではBLITZのレーザー対応モデルも複数ランクインしており、
“警報精度”や“最新取締りへの対応力”を重視するユーザーが増えているのも特徴だ。
安心してドライブするためにも、売れ筋上位の定番モデルを基準に、自分に合った一台を選びたい。