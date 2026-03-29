ドライブでは長距離移動に加えて、慣れないルートを走る機会も増えやすい。

そんな時こそ、レーダー探知機には「見やすさ」「分かりやすさ」「最新の取り締まり方式への対応」が求められる。

今回は、2026年1月のカー用品店（オートバックス／イエローハット）で実際に売れているレーダー探知機TOP10を紹介する。

※本記事は2026年1月の販売データをもとに作成している。

売れ筋 レーダー探知機 ランキング 1位

オートバックス 1位 ユピテル YK-2100

高精度なGPS警報と扱いやすさで人気を集める定番モデル。

初めてレーダー探知機を導入するユーザーにも選ばれやすく、バランスの良さが光る。

イエローハット 1位 セルスター AR-925AW

レーザー式オービス対応を重視するユーザーから支持される上位モデル。

見やすい画面表示と安心感のある警報性能で、店舗を問わず人気が高い。

売れ筋 レーダー探知機 ランキング 2位

オートバックス 2位 セルスター AR-925AW

オートバックスでも上位にランクイン。

高い探知性能に加え、情報の見やすさや使い勝手でも評価されている。

イエローハット 2位 セルスター AR-225A

必要な機能をしっかり押さえたミドルクラスモデル。

価格と性能のバランスがよく、日常使いにちょうどいい一台として選ばれている。

売れ筋 レーダー探知機 ランキング 3位

オートバックス 3位 ユピテル YK-110

シンプルな使い勝手と十分な性能で人気のエントリーモデル。

“まずは一台”というニーズに応える存在として上位に入っている。

イエローハット 3位 ユピテル YK-2100

オートバックス1位と同モデル。

店舗をまたいで上位に入っており、定番モデルとしての強さがうかがえる。

オートバックス 4位～10位

4位：ユピテル YK-3100

5位：BLITZ TL406RW

6位：セルスター AR-125A

7位：BLITZ TL245R

8位：セルスター AR-225A

9位：BLITZ TL315R

10位：セルスター AR-325AW

イエローハット 4位～10位

4位：セルスター AR-125A

5位：セルスター AR-37LC

6位：ユピテル YK-3100

7位：セルスター AR-333

8位：ユピテル YK-3000

9位：ユピテル YK-100

10位：セルスター AR-824AW

まとめ

2026年1月のレーダー探知機ランキングでは、

ユピテルとセルスターの2ブランドが引き続き上位を占める結果となった。

とくに、

ユピテル YK-2100 セルスター AR-925AW セルスター AR-225A

といったモデルは、複数店舗で上位にランクインしており、

探知性能と扱いやすさの両面で選ばれていることが分かる。

また、オートバックスではBLITZのレーザー対応モデルも複数ランクインしており、

“警報精度”や“最新取締りへの対応力”を重視するユーザーが増えているのも特徴だ。

安心してドライブするためにも、売れ筋上位の定番モデルを基準に、自分に合った一台を選びたい。