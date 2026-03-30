冷凍なしのチルド管理ラムが味わえる！ 焼肉の虎「ラムジンギスカンまつり」

記事ポイント 一度も冷凍していないチルド管理のラム肉を使用した「ラムジンギスカンまつり」が2026年5月31日まで開催中ラムロース・ラムチョップ・ラムモモの3部位が揃い、部位ごとに異なる旨味と食感が楽しめますラムの旨味を引き出す専用つけダレ付きで、全部屋個室・無料ソフトドリンクバーなどサービスも充実 一度も冷凍していないチルド管理のラム肉を使用した「ラムジンギスカンまつり」が2026年5月31日まで開催中ラムロース・ラムチョップ・ラムモモの3部位が揃い、部位ごとに異なる旨味と食感が楽しめますラムの旨味を引き出す専用つけダレ付きで、全部屋個室・無料ソフトドリンクバーなどサービスも充実

北海道帯広市の個室焼肉店「焼肉の虎」では、2026年5月31日まで期間限定「ラムジンギスカンまつり」を開催しています。

一度も冷凍していないチルド管理のラム肉3部位と、旨味を引き出す専用つけダレが揃い、本格的なラムの美味しさが体感できます。

焼肉の虎「ラムジンギスカンまつり」

開催期間：〜2026年5月31日実施店舗：焼肉の虎 本店・木野店

前回好評だったジンギスカンフェアがパワーアップして再登場しています。

赤身の濃厚な旨味と上質な脂の甘味を存分に楽しめるラインナップが揃い、ラムの旨味を引き出す専用つけダレも用意されています。

今回のまつりでは、ラムロース・ラムチョップ・ラムモモの3部位が対象商品として揃い、それぞれ異なる食感と旨味が魅力です。

ラムロース（税込1,045円）

仔羊のロース肉から希少な芯部分を取り出した赤身の高級部位です。

濃厚な赤身の旨味が凝縮されており、ラム肉本来の風味を存分に味わえます。

ラムチョップ（税込1,078円）

仔羊の肋骨を含むロース肉を骨ごとカットした部位で、骨付きならではのジューシーな旨味が特徴です。

焼き上がりの香ばしさとともに、骨周りに凝縮された濃厚な旨味が楽しめる一皿となっています。

ラムモモ（税込968円）

脂肪が少なく赤身主体で、肉本来の濃厚な味わいが楽しめる部位です。

シンプルながら旨味が凝縮した赤身肉で、ラム肉の純粋な美味しさが堪能できます。

一度も冷凍していないチルド管理のラム肉を使用しており、鮮度と旨味がそのまま楽しめます。

ラムロース・ラムチョップ・ラムモモの3部位が2026年5月31日まで揃い、専用つけダレとともに本格ジンギスカンが味わえます。

全部屋個室・無料ソフトドリンクバーなどのサービスが充実した環境で、ゆったりと食事が楽しめる内容です。

ラムジンギスカンまつりの紹介でした。

よくある質問

Q. ラムジンギスカンまつりの開催期間はいつまでですか？

A. 2026年5月31日まで開催しています。

Q. 対象商品はどの部位ですか？

A. ラムロース（税込1,045円）、ラムチョップ（税込1,078円）、ラムモモ（税込968円）の3部位が対象となっています。

Q. どの店舗で開催していますか？

A. 焼肉の虎 本店と木野店の2店舗で開催しています。

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