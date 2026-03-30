出張精算がシステムで完結！ システム ディ「Campus Plan 旅費精算機能」

記事ポイント 学校事務トータルシステム『Campus Plan』の財務シリーズに「旅費精算機能」が2026年4月より追加「乗換案内Biz」との連携で最適経路の運賃情報を自動反映し、交通費申請の効率化と正確性を実現出張申請から立替精算までシステム上で完結し、内部統制強化とペーパーレス化を推進 学校事務トータルシステム『Campus Plan』の財務シリーズに「旅費精算機能」が2026年4月より追加「乗換案内Biz」との連携で最適経路の運賃情報を自動反映し、交通費申請の効率化と正確性を実現出張申請から立替精算までシステム上で完結し、内部統制強化とペーパーレス化を推進

学校事務トータルシステム『Campus Plan』が、2026年4月より「旅費精算機能」をリリースします。

ジョルダンの「乗換案内Biz」と連携することで、経路検索結果をそのまま交通費申請に反映できる仕組みが整い、出張精算業務の効率化と正確性が両立されます。

出張申請から立替精算まで『Campus Plan』上で完結する新機能の詳細を紹介します。

システム ディ「Campus Plan 旅費精算機能」

機能名：旅費精算機能対象システム：学校事務トータルシステム『Campus Plan』財務シリーズ提供開始：2026年4月連携サービス：乗換案内Biz（ジョルダン株式会社）提供元：株式会社システム ディ（京都市中京区）

システム ディが提供する『Campus Plan』は、学校業務を包括的に支えるオールインワンシステムです。

今回、財務シリーズの予算執行サブシステムに「旅費精算機能」が追加され、これまでシステム外で対応していた出張申請や立替精算を『Campus Plan』上で一元管理できるようになります。

旅費精算には最新かつ正確な経路・運賃情報が不可欠であることから、信頼性の高い経路検索サービス「乗換案内Biz」をジョルダンの連携オプションとして組み合わせています。

「乗換案内Biz」との連携により、最適な経路検索結果をもとに交通費が自動で申請内容へ反映されます。

通勤定期区間を考慮した運賃計算にも対応しており、公平で正確な旅費処理が実現します。

検索した経路をそのまま精算申請に使えるため、入力の手間が大幅に省け、業務効率化とペーパーレス化が一気に進みます。

本機能の導入により、出張申請から立替精算までの一連の業務がシステム上で完結し、内部統制の強化も図れます。

システム ディは今後もパートナー企業との連携を強化し、教育機関のDX推進に貢献していく方針です。

経路検索と連動した交通費の自動反映により、手入力ミスのない正確な精算が実現します。

定期区間を考慮した運賃計算への対応で、公平かつ透明性の高い旅費処理が可能です。

出張申請から立替精算まで一連の業務がシステム上で完結するため、内部統制の強化とペーパーレス化が同時に進みます。

「Campus Plan 旅費精算機能」の紹介でした。

よくある質問

Q. 旅費精算機能はいつから利用できますか？

A. 2026年4月より、「乗換案内Biz」との連携オプションとして提供が開始されます。

Q. 交通費はどのように申請内容へ反映されますか？

A. 「乗換案内Biz」で検索した最適経路の結果がそのまま申請内容へ自動反映されます。

通勤定期区間を考慮した運賃計算にも対応しており、手入力なしで正確な交通費申請が行えます。

Q. ペーパーレス化や内部統制にはどう貢献しますか？

A. 出張申請から立替精算まで『Campus Plan』上で完結するため、紙の申請書が不要になります。

システムによる一元管理で承認フローも整備でき、内部統制の強化にもつながります。

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