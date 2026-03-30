夜の国宝空間が舞台、600年の神域に又吉直樹と手塚眞が集う！ 吉備津神社「国宝 本殿・拝殿再建600年＋1 特別夜会」

記事ポイント 通常非公開の夜間境内が特別開放される一夜限りのイベント又吉直樹・手塚眞・西岡徳馬らが出演するトーク・朗読劇・音楽の融合プログラム来場者には又吉直樹×手塚眞 コラボ御朱印帳＆むかし吉備団子セットの特典あり 通常非公開の夜間境内が特別開放される一夜限りのイベント又吉直樹・手塚眞・西岡徳馬らが出演するトーク・朗読劇・音楽の融合プログラム来場者には又吉直樹×手塚眞 コラボ御朱印帳＆むかし吉備団子セットの特典あり

吉備津神社（岡山市北区）が、国宝 本殿・拝殿再建600年＋1を記念し、2026年4月25日（土）に「特別夜会」を開催します。

通常は非公開の夜間境内を特別開放し、又吉直樹・手塚眞らが出演するトーク・朗読劇・音楽を融合した一夜限りの企画が実現します。

来場者には又吉直樹×手塚眞のコラボ御朱印帳＆むかし吉備団子セットという記念特典も用意されています。

吉備津神社「国宝 本殿・拝殿再建600年＋1 特別夜会」

【イベント名】吉備津神社 国宝 本殿・拝殿再建600年 ＋1特別夜会【日時】2026年4月25日（土）開場18:00／開演18:30【会場】吉備津神社 本殿・拝殿前 特設ステージ（岡山市北区吉備津913／JR吉備津駅より徒歩約10分）【雨天時会場】ルネスホール（岡山市北区内山下1-6-20）【入場料】一般 8,000円／こども（4歳〜中学生）3,500円（4歳未満膝上無料）【来場特典】又吉直樹 × 手塚眞 コラボ御朱印帳＆むかし吉備団子セット

本イベントは、国宝に指定された本殿・拝殿を舞台に、通常非公開の夜間に境内を開放する歴史的な特別企画です。

ヴィジュアリスト・映画監督の手塚眞氏、お笑い芸人・作家の又吉直樹氏、吉備津神社宮司・藤井崇行氏が出演し、「夜の吉備津神社で情熱トーク」と題した公開トークセッションを繰り広げます。

文化・芸術・歴史をテーマに、この夜・この場所でしか聞けない語りが展開されます。

俳優・西岡徳馬氏（特別出演）と俳優・高川裕也氏によるオリジナル朗読劇「吉備津の釜」、最先端電子楽器奏者・薮井佑介氏による音楽パフォーマンスも予定されており、トーク・朗読劇・音楽が一夜に凝縮されています。

チケットはWebのカンフェティと、岡山市内のぎんざや（岡山市北区表町1-10-35／086-222-3244）の店頭で販売されています。

Webからは「吉備津神社」で検索することでアクセスできます。

国宝に指定された本殿・拝殿が幻想的な夜の空気に包まれ、普段は立ち入れない神聖な空間での特別体験が実現します。

又吉直樹・手塚眞・西岡徳馬ら豪華な顔ぶれによるトーク・朗読劇・音楽が一夜に凝縮したプログラムが楽しめます。

来場者には又吉直樹×手塚眞のコラボ御朱印帳＆むかし吉備団子セットという、この夜だけの記念特典が手に入ります。

吉備津神社「国宝 本殿・拝殿再建600年＋1 特別夜会」の紹介でした。

よくある質問

Q. 特別夜会の開催日時と会場を教えてください。

A. 2026年4月25日（土）に開催されます。

開場は18:00、開演は18:30で、会場は吉備津神社 本殿・拝殿前 特設ステージ（JR吉備津駅より徒歩約10分）です。

雨天時はルネスホール（岡山市北区内山下1-6-20）に変更されます。

Q. 入場料と来場特典の内容を教えてください。

A. 入場料は一般8,000円、こども（4歳〜中学生）3,500円で、4歳未満は膝上無料です。

来場者全員に又吉直樹×手塚眞のコラボ御朱印帳＆むかし吉備団子セットが特典として用意されています。

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