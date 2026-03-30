〈中国人が東京と埼玉でラブホテル2棟をまとめ買い！ 計6億8000万円を払って日本人から買い上げた「真の狙い」とは!?〉から続く

令和の不動産バブルはいつまで続くのか。都心部の中古マンションの価格は2021年から4年の間に、なんと1.5倍ほどになった。中には3倍近く高騰した物件もあるという。10億円を超えるような高額な物件を購入しているのは、主に香港や台湾の富裕層だ。

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彼らはどうして日本の不動産を欲しがるのだろうか？ ここでは、20年以上にわたり不動産業界を取材してきた吉松こころ氏の『強欲不動産 令和バブルの熱源に迫る』（文春新書）より、100億越えの香港の豪邸を次から次へと内見していく場面を紹介する。

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30年間で初めての物件が続々と売りに

「ピーク・ロード」（香港島に連なる山の頂上へとつながる道で、一帯には富裕層が多く住む）の中腹から上、ミッドレベルで見た不動産はとにかく桁違いだった。すべて一軒家で、価格は、日本円で235億9200万円（坪単価1億6761万円）や、192億6680万円（坪単価1億6467万円）……安くても、70億円を下回るものはなかった。香港では、こうした一軒家は羨望を込めて「ハウス」と呼ばれる。

数軒のハウスを見た後、香港人の不動産投資家・簡國文氏は、「香港ではこのクラスは、上の下、つまり最高額物件ではないです」と前置きした上で、「ただ30年の間でこれだけの数が一度に出てくることはまずなかったです」と語った。



ピーク・ロードから見た香港中心部（筆者撮影）

香港の富裕層は、タワーマンションには住まない。住むのは、「オープンビュー」と呼ばれる、上にも前にも邪魔するもののない眺望のいい一軒家だ。一軒家には庭があり、プールもある。車も置ける。庭ではバーベキューと屋外ジャグジーを楽しめる。何よりプライベート感がずば抜けている。

1階が駐車場で、2階に30畳を超えるリビングとキッチン、3階、4階にメインベッドルームや書斎、客間、子供部屋、そして最上階が屋上バルコニーというタイプが多かった。

広さは100〜150坪で、平均的な日本の一軒家が30坪程度と考えれば、3〜5倍に相当する。それぞれの部屋ごとに、風呂・トイレ・洗面台がつく。どのハウスにも、正面玄関とは別に、1階の駐車場から部屋に入る第二玄関があった。富裕層は人目につくのを嫌がるため、車から室内に直接行き来できる設計が当然とされる。

戸建てであっても土地は借地だ。つまり建物価格だけで100億円を超えることになる。工事に関わる全体の費用を積み上げたところで100億円を超えることはないだろうから、希少性が価格を押し上げるのだろう。とはいえ、やはり設備やインテリア、壁紙や床に敷き詰められた石、建具などは、日本の億ションがちんけに思えるほど、上質なものが用いられていた。

芸術作品のような家具と内装

家具や内装は、プロの内装デザイナーに発注するのが普通だ。著名なデザイナーには、仕事を依頼する際、デザイン料とは別に数百万円の指名料を支払う。このため、内見時に写真や動画を撮ることは許されない。デザイナーの著作権に関わるからだ。私は数回隠し撮りを試みたが、すぐに管理スタッフがやってきて厳しい目つきで止められてしまった。写真が出回り、内装を真似されるのを阻止するためだと言われた。

記憶を辿りながら説明を試みたい。

どの物件も天井が高く、ゆうに3メートルはあった。その高い天井から吊り下がるカーテンは、どれも一級品の織物のようだった。床に敷かれた絨毯は、模様、形、毛の立ち具合などが異なり、敷かれる部屋専用に作られた特注品と説明された。

デザイナーの力量が発揮されるのが照明だ。現代アートさながらで、同じものはひとつもなかった。中には、桜の木と花を形どった照明もあり、芸術作品のようだった。クローゼットには、埋め込み式のライトが美しく配置されていて、扉を開けると自動で点灯した。日本でも多くの新築マンションを見てきたが、クローゼットの照明にまでこだわっているものはなかった。

玄関、リビング、客間、寝室、それぞれの部屋には必ず絵とオブジェがあった。見事に年輪を刻んだ切り株や、持ち上げられないくらい大きな水晶もあった。「どこから仕入れたのだろう」と思わずにはいられない。

部屋と部屋、上下階を結ぶ廊下や階段の手すり、そしてエレベーター内部の側面、天井、床はすべて大理石だった。

部屋ごとにある風呂、トイレの床も大理石で、それぞれの石が茶色、灰色、濃い黒、白、ピンク、と異なる表情をしていた。洗面所には床暖房が設置され、洗面鏡の横には小型の冷蔵庫がついていた。化粧品をしまうらしい。鏡に目をやると、鏡面に映像が浮き出てテレビが見られた。

バスタブの上の天井には種類の異なるダウンライトがあり、気分によって照度を変えられるようになっていた。

キッチンももちろんすべて大理石だ。ビルトイン型の冷凍冷蔵庫、コーヒーマシン、食洗機、コーヒーカップ温めマシン、電子レンジなどが機能的に配置されている。

主寝室に至っては、五つ星ホテルのスイートルーム級の贅が尽くされていた。キングサイズのベッドの左右には、10畳ほどのクローゼットがあり、その奥にもまた、浴室、洗面、トイレがある。つまり、夫と妻、別々に水回りと収納があるのだ。

ハウスが10〜20軒まとまって建つ「建売り型ハウス」のような物件もあり、その場合、マンションのような共用施設も完備されていた。プール、エステルーム、ヨガスタジオ、スポーツジム、お茶室などだ。当然管理費が必要で、月額100万円前後だと説明された。

「恒大集団」トップが所有していた豪邸

今回の視察では、偶然にも、恒大集団の社長が所有していたという豪邸も見ることができた。所有者の情報は、現地で初めて明かされた。同じ敷地内に三つのハウスが建ち、3棟とも恒大トップ、許家印氏（シュー・ジアイン）が持っていたそうだ。1棟は前の週に96億円で売れたばかり。本土の中国人が現金で購入したそうだ。残った2棟のうち1棟の価格は、94億3000万円で、広さは139坪、坪単価は6784万円だった。

周囲は3メートルはありそうな擁壁に囲まれ、入り口には鉄のゲートがあり、警備員が常駐していた。擁壁には防犯カメラだけでなく、電流が流れる鉄線も張り巡らされていた。

94億円という価格ではあったが、売り手側に一刻も早く現金化したいという意向があり、3割引きになっていると説明された。

簡氏が耳打ちした。

「多分来週にはもうないです。安いから中国人がすぐ買う。今日見られてラッキーね」

恒大集団の業績悪化の影響が日本にも及んだことを記憶している方は多いだろう。経営不安が伝えられた2021年9月21日の日経平均株価は601円安となり、3万円を下回る2万9898円をつけて「恒大ショック」と言われた。その後、2023年8月18日、恒大集団はニューヨークの連邦破産裁判所に破産法の適用を申請した。負債総額は48兆円で日本の国家予算の4割強に匹敵するという、とんでもない規模だった。

恒大集団は、1996年創業で許氏が一代で築き上げた。中国全土の不動産開発で飛躍的に成長し、売上はピーク時8兆5000億円をあげた。これは三井不動産の売上、2兆6000億円の3倍以上だ。不動産以外にも電気自動車業に進出し、プロサッカーチームも買収するなど、向かうところ敵なしで事業を多角化した。

経営不振は、中国政府が行なった規制が大きな原因となっている。2020年まで投資に次ぐ投資で、事業規模を拡大していた恒大に対し、2020年8月、政府は融資を制限した。血を止めたのだ。

また不動産価格の高騰を抑制するとして、購入者へも規制を課し、都市によっては購入できる部屋は2部屋までとした。中国はこの規制により偽装離婚が増えたほど混乱した。

その頃からだ。香港市場でも不動産の売り圧力が強まり始めた。香港の不動産王にして大富豪、李嘉誠（レイ・カーセン）氏率いる「長江実業集団」や、インターナショナルファイナンスセンターを開発した「恒基兆業地産」の株も下落した。香港のコングロマリット「新世界発展」の業績も急激に悪化した。

――香港政府ならまだしも、中国政府下になったら一体どうなってしまうんだ。調子に乗り過ぎると、必ず政府から何かされる。

そんな不安が広がり始めた。一国二制度だっていとも簡単に破られたじゃないか。香港の富裕層は資産を国外に移し始めた。「逃資」である。

（吉松 こころ／文春新書）