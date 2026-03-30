スケーター姿のキャラが夏を盛り上げる！ ハイブリッド「VISION STREET WEAR×スポンジ・ボブ コレクション」
記事ポイントVISION STREET WEARとスポンジ・ボブのコラボ第2弾となる夏コレクションが登場スケーターに扮したスポンジ・ボブやパトリックなどストリート×遊び心のグラフィックが展開全4型のTシャツが各5,390円（税込）でHa-Li-C STOREにて販売中
本格ストリートブランド「VISION STREET WEAR」と大人気アニメ「スポンジ・ボブ」のコラボレーション第2弾が登場しています。
スケーターに扮したキャラクターのグラフィックや鮮やかなカラーバリエーションなど、夏のスタイリングにぴったりなTシャツ全4型がラインナップされています。
ストリートテイストとスポンジ・ボブのユーモラスな魅力が融合した、ファン必見のコレクションです。
ハイブリッド「VISION STREET WEAR×スポンジ・ボブ コレクション」
販売開始日：2026年3月25日（水）販売場所：Ha-Li-C STORE by HYBRID（ハリックストア バイ ハイブリッド）価格：各5,390円（税込）
ハイブリッドが運営するモール型ECサイト「Ha-Li-C STORE by HYBRID」にて、「VISION STREET WEAR×スポンジ・ボブ コレクション」が2026年3月25日（水）より販売開始されました。
今春の好評を受けた待望のコラボ第2弾で、新作映画の公開で注目が高まるスポンジ・ボブの世界観をストリートファッションに落とし込んでいます。
鮮やかなカラーバリエーションとファニーなスポンジ・ボブのイラストが本コレクションの大きな魅力となっています。
スケーターブランドならではの遊び心あふれるグラフィックで、キャラクターの魅力とストリートテイストを両立させたラインナップです。
スケーターグラフィックTシャツ
スケーターに扮したスポンジ・ボブとパトリックがフロントにデザインされたキュートな一枚です。
バックには2人の後ろ姿がプリントされており、前後で異なるデザインを楽しめます。
スケーターカルチャーとキャラクターの融合が、ストリートスタイルに遊び心をプラスしてくれるアイテムとなっています。
マルチグラフィックTシャツ
バックに大きくプリントされたスポンジ・ボブが印象的なデザインです。
VISION STREET WEARのロゴの周りに人気キャラクターたちが散りばめられており、ファンにはたまらないアイテムとなっています。
フロントとバックの両面にデザインが施され、コーディネートのアクセントとして活躍します。
VSWロゴグラフィックTシャツ
アイコニックなVISION STREET WEARのマガジンロゴを使用したシックなデザインが特徴です。
ストリートな着こなしに映えるシンプルさで、男女ともにデイリーに使える一枚となっています。
キャラクターグラフィックTシャツ
キャラクターの集合イラストがキュートにあしらわれた一枚です。
ベーシックなカラーに加え、夏らしいイエローもラインナップされています。
この夏のスタイリングの主役になれるアイテムで、鮮やかなカラーが季節感を演出してくれます。
全4型すべてが5,390円（税込）で展開されており、複数アイテムのまとめ買いも楽しめる価格帯です。
スポンジ・ボブのユーモラスなキャラクターとVISION STREET WEARのストリートテイストが見事に融合したコレクションとなっています。
スケーターに扮したキャラクターのグラフィックやマガジンロゴを使用したシックなデザインなど、それぞれ異なる魅力を持つ4型がラインナップされています。
VISION STREET WEAR×スポンジ・ボブ コレクションの紹介でした。
よくある質問
Q. VISION STREET WEAR×スポンジ・ボブ コレクションはどこで購入できますか？
A. ハイブリッドが運営するモール型ECサイト「Ha-Li-C STORE by HYBRID（ハリックストア バイ ハイブリッド）」にて販売されています。
Q. コレクションの価格はいくらですか？
A. 全4型のTシャツがいずれも5,390円（税込）で販売されています。
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