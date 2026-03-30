スケーター姿のキャラが夏を盛り上げる！ ハイブリッド「VISION STREET WEAR×スポンジ・ボブ コレクション」

記事ポイント VISION STREET WEARとスポンジ・ボブのコラボ第2弾となる夏コレクションが登場スケーターに扮したスポンジ・ボブやパトリックなどストリート×遊び心のグラフィックが展開全4型のTシャツが各5,390円（税込）でHa-Li-C STOREにて販売中 VISION STREET WEARとスポンジ・ボブのコラボ第2弾となる夏コレクションが登場スケーターに扮したスポンジ・ボブやパトリックなどストリート×遊び心のグラフィックが展開全4型のTシャツが各5,390円（税込）でHa-Li-C STOREにて販売中

本格ストリートブランド「VISION STREET WEAR」と大人気アニメ「スポンジ・ボブ」のコラボレーション第2弾が登場しています。

スケーターに扮したキャラクターのグラフィックや鮮やかなカラーバリエーションなど、夏のスタイリングにぴったりなTシャツ全4型がラインナップされています。

ストリートテイストとスポンジ・ボブのユーモラスな魅力が融合した、ファン必見のコレクションです。

ハイブリッド「VISION STREET WEAR×スポンジ・ボブ コレクション」

販売開始日：2026年3月25日（水）販売場所：Ha-Li-C STORE by HYBRID（ハリックストア バイ ハイブリッド）価格：各5,390円（税込）

ハイブリッドが運営するモール型ECサイト「Ha-Li-C STORE by HYBRID」にて、「VISION STREET WEAR×スポンジ・ボブ コレクション」が2026年3月25日（水）より販売開始されました。

今春の好評を受けた待望のコラボ第2弾で、新作映画の公開で注目が高まるスポンジ・ボブの世界観をストリートファッションに落とし込んでいます。

鮮やかなカラーバリエーションとファニーなスポンジ・ボブのイラストが本コレクションの大きな魅力となっています。

スケーターブランドならではの遊び心あふれるグラフィックで、キャラクターの魅力とストリートテイストを両立させたラインナップです。

スケーターグラフィックTシャツ

スケーターに扮したスポンジ・ボブとパトリックがフロントにデザインされたキュートな一枚です。

バックには2人の後ろ姿がプリントされており、前後で異なるデザインを楽しめます。

スケーターカルチャーとキャラクターの融合が、ストリートスタイルに遊び心をプラスしてくれるアイテムとなっています。

マルチグラフィックTシャツ

バックに大きくプリントされたスポンジ・ボブが印象的なデザインです。

VISION STREET WEARのロゴの周りに人気キャラクターたちが散りばめられており、ファンにはたまらないアイテムとなっています。

フロントとバックの両面にデザインが施され、コーディネートのアクセントとして活躍します。

VSWロゴグラフィックTシャツ

アイコニックなVISION STREET WEARのマガジンロゴを使用したシックなデザインが特徴です。

ストリートな着こなしに映えるシンプルさで、男女ともにデイリーに使える一枚となっています。

キャラクターグラフィックTシャツ

キャラクターの集合イラストがキュートにあしらわれた一枚です。

ベーシックなカラーに加え、夏らしいイエローもラインナップされています。

この夏のスタイリングの主役になれるアイテムで、鮮やかなカラーが季節感を演出してくれます。

全4型すべてが5,390円（税込）で展開されており、複数アイテムのまとめ買いも楽しめる価格帯です。

スポンジ・ボブのユーモラスなキャラクターとVISION STREET WEARのストリートテイストが見事に融合したコレクションとなっています。

スケーターに扮したキャラクターのグラフィックやマガジンロゴを使用したシックなデザインなど、それぞれ異なる魅力を持つ4型がラインナップされています。

VISION STREET WEAR×スポンジ・ボブ コレクションの紹介でした。

よくある質問

Q. VISION STREET WEAR×スポンジ・ボブ コレクションはどこで購入できますか？

A. ハイブリッドが運営するモール型ECサイト「Ha-Li-C STORE by HYBRID（ハリックストア バイ ハイブリッド）」にて販売されています。

Q. コレクションの価格はいくらですか？

A. 全4型のTシャツがいずれも5,390円（税込）で販売されています。

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