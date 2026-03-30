「シリコンバレーのドン」の異名をとるベンチャー投資家であり、著名な言論人でもあるピーター・ティール氏。

【画像】“トランプ大統領の後ろ盾”ピーター・ティール氏

今回、宗教系誌First Thingsに2025年10月1日付で発表された論考（原題 Peter Thiel & Sam Wolfe, Voyages to the End of the World（「世界の終わりへの航海」）が全訳され、その後半部分が「文藝春秋」3月号で「『ワンピース』のルフィはキリストだ」として掲載された。

今回は論考の中から、尾田栄一郎の漫画『ワンピース（ONE PIECE）』への考察を中心に紹介したい。（訳・解説 会田弘継）

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世界を席巻する『ワンピース』が示す“第三の道”

『ウォッチメン』が完結してから4年後、冷戦も終結した。父ブッシュ大統領は大国間の衝突のない「新世界秩序」の始まりを宣言した。後継者のビル・クリントンは軍縮で得た「平和の配当」で財政赤字解消に努め、貿易協定でグローバル化を加速させた。そうした平穏な時代に、暴れん坊のような尾田栄一郎が『ワンピース（ONE PIECE）』を執筆し始めた。この漫画は、それから28年で1100話を超えて、今やっと「最終章」に入っている。



尾田栄一郎『ワンピース（ONE PIECE）』111巻

本稿の読者自身が『ワンピース』について聞いたことがなくても、読者の子どもたちは知っているだろう。『ワンピース』の累計発行部数は5億7000万部を突破したが、そこにはオンラインで連載を読んだり、それ以上に人気のアニメ版を見ている数百、いや数千万のファンは含まれていない。SNSレディットの掲示板r/OnePieceのディスカッションフォーラムは520万人のフォロワーを擁し、フィクション作品としては最多である（比較のために、たとえばr/StarWarsは460万人、r/HarryPotterは360万人である）。

読者が愛するのは、アクションシーンやトールキン風に構築される別世界だけでなく、難解な作風だ。作者が用いる隠喩や駄洒落、数秘術的謎などの意味を解き明かすことが、読者の共同プロジェクトとなっている。数百話にわたり断片的に明かされる真実が、反キリストの壮大な歴史の流れとして結実していく様は、すべての決定的要素で『ウォッチメン』を凌駕している。

「世界を支配するのは誰か」という問い

尾田の描く壮大な物語を動かしている問いは「世界を支配するのは誰か」である。我々はルフィ船長率いる若き海賊団に同行し、「ワンピース」と呼ばれる秘宝を探す。ワンピースを発見した者は「海賊王」となるが、その意味は正確には明かされていない。一方、世界政府は800年もの間、海を支配してきた。その前には謎の「空白の100年」があったが、それを探求することは禁じられている。第233話で尾田はこの世界政府の頂点に立つ寡頭制の長老政治家「五老星」の話を展開する。彼らは自らを「聖」という敬称をつけて呼ぶ。それから675話ほど後に、この老人政治家たちが「イム」という秘密の君主を崇拝していることが明らかになる。革命軍のイワンコフは『Genesis（創世記）』という書物から、イムが世界政府の創設メンバーである「ネロナ・イム」であると推論を立てる。イムは水陸両用軍、秘密警察、特殊部隊（「神の騎士団」）を用いて帝国を統治している。第1115話では、世界政府の旧称が「連合軍」であったことが、何気ないかたちで明かされる。

反キリストとしての独裁者イム

世界政府の独裁者イムは反キリストを彷彿とさせるが、この類似性は決して偶然ではない。「ネロナ」の名は西暦68年に自殺したローマ皇帝ネロを想起させる。帝政期ローマの歴史家スエトニウスによれば、陰謀論者たちはネロの死は偽装だとささやきあった。「彼らはネロの名において布告を出し、あたかも彼がまだ生きており、まもなくローマに帰還するかのように装った」（『ネロ伝』57）。歴史家タキトゥスは偽ネロが反乱を率いたと記し（『同時代史』2・8）、巫女シビュラの神託は母殺しの王がローマに帰還し、「自らを神と同格とする」と預言した。

こうした噂から、キリストの復活をもじったゾンビ・ネロの復活伝説「ネロ・レディヴィヴス」が生まれた。この伝説は『ヨハネの黙示録』の執筆に影響を与えた可能性がある。聖ヨハネは黙示録に現れる獣の印の数字を666と特定したが、ネロのヘブライ語名「ネロン・カイザー」のヘブライ文字の数字転換（ゲマトリア）による数値は666である。初期キリスト教徒はこうした考え方を受け入れた。「これ〔反キリスト〕はネロである……世界の果ての隠れた場所からネロが帰還する」（ローマのキリスト教詩人コンモディアヌスの『弁明歌』）。中世になると、大半の神学者はネロが死亡した事実を受け入れ、彼を「反キリストの擬似的表象」とみなした。中世ローマの神学者フィオーレのヨアキムによれば「海から現れる獣とは偉大な王を指す……ネロに似て全世界の皇帝のような者である」（『黙示録註解』）。

初出：Peter Thiel & Sam Wolfe, Voyages to the End of the World, in First Things, October 1, 2025.

※本記事の全文（約10500字）は、月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」に掲載されています（ピーター・ティール×サム・ウルフ「『ワンピース』のルフィはキリストだ」）。全文では、以下の内容をお読みいただけます。

・『ウォッチメン』は反キリストの科学擁護

・最終局面で「ルフィはキリスト」が明らかに

・「世界支配」でも「終末論」でもない

（ピーター・ティール,サム・ウルフ／文藝春秋 2026年3月号）