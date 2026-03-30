東京駅から新幹線「こだま」に乗って40分とちょっと。神奈川県から静岡県に入ってすぐに、熱海駅に着く。熱海駅には、おびただしいほどの人がいた。

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東海道新幹線「のぞみ」の“ナゾに賑わう通過駅”「熱海」には何がある？ 撮影＝鼠入昌史

改札口の前には黒山の人だかりが…

さすがに新幹線のホームは、「こだま」が30分に1本ということもあってか、それほど人が溜まっているわけではない。

が、新幹線の改札を抜けて在来線ホーム下の通路を進んでゆくと、駅の外に出る改札口の前には黒山の人だかり。

ダイヤ乱れでもあるのだろうかと不安になったが、なんのことはない。ただ人が多すぎて滞留しているだけだった。改札を出る人と入る人が交錯し、それほど広くない改札口周辺は大わらわだ。

熱海駅には、新幹線の他にも在来の東海道線、そして伊豆半島に向かう伊東線が乗り入れる。いわば、観光の一大ターミナルなのだ。が、それにしたっていくらなんでも、人が多すぎやしませんか……。

ぎゅうぎゅう詰めの足湯と駅ビル

改札の外に出ても、人の多さは変わらない。熱海駅の駅前広場は、駅舎を背にして右手にタクシーなどのロータリー、左手の高台にはバス乗り場。改札を抜けたすぐ目の前には「家康の湯」と名付けられた足湯がある。

この足湯もまあ、人だらけというか、ネズミ一匹入り込むスキマがないくらいに、ぎゅっと詰まって肩を並べ、たくさんの人が足湯に浸かっている。プールや温泉では“芋を洗うよう”などと表現するけれど、足湯の場合はなんと言えばいいのでしょうか。

熱海駅にはラスカ熱海という駅ビルもあって、中にはカフェやレストランのほか、土産物店が入っている。だから、駅前の人混みを逃れてビルの中に避難しようとしても、こちらとてまっすぐ歩けないほどの人また人。

土産物店が何軒も入っているのだから当たり前なのだが、まあとにかく、熱海駅前は改札の中も駅ビルも、駅前の足湯もとにもかくにもたくさんの人で溢れかえっているのだ。

観光客はどこへ行くのか？

そして、そんな駅前に集った人たちの多くは、駅の南東側にある2本の商店街に向かってゆく。

線路に近い山側が平和通り名店街、それと並んで海側に仲見世通り商店街。ふたつの商店街の入口には小さな蒸気機関車があるのだが、それに目を留めるのはキッズくらいなものだ。

ほとんどの人は、家族や友人、恋人と落ち合えば、そそくさと商店街のどちらかに消えてゆく。

……といったところで、どちらの商店街もそれほど長くもない、小さなアーケードに過ぎない。なのに、いつになっても先に進めない。商店街の中には、駅前どころではないほどの人また人で溢れかえっているのだ。

あんバターに熱海プリン、あちこちに“行列のできる店”が並ぶ

よくよく見れば、商店街のところどころ……というかあちこちに行列のできる店があるようだ。あんバターにヨーグルト、有名らしい海鮮の店。商店街の脇の細い路地に入っても、どこに行っても行列だらけ。どこがどの店の列の最後尾なのか、よく皆さん分かりますねえ……。

ようやく行列の合間を縫って外に抜け出ても、今度は熱海プリンに大行列ができている。熱海駅前は、とにかく“行列のできる店”が集まっているようだ。

一介のおじさんとしては、熱海くんだりまで出かけてプリンもあんバターもなかろうに、と野暮なことを思ってしまう。それもわざわざ長蛇の列に並んでまで。

が、むしろそれはかえって逆で、わざわざ熱海に行って行列に並んでプリンを食べる。それくらいの余裕がある暮らしの方が、きっと日々は満たされているに違いない。

その証拠に、並んでいる人たちは誰一人としてイライラしていないし、楽しそうに笑っているではないか。しかめつらで行列をかわして先を急ごうとするほうが、自分で人生をつまらなくしているのかもしれない。

などと、どうでも良いことを考えながら熱海駅前の人混みを抜けてゆく。熱海にやってきている観光客の多くは、外国人ではなく日本人。それも、若いカップルや女性グループが目立つ印象だ。平日の真っ昼間だというのに、である。

日本随一の観光地になったワケ

言われてみれば、熱海は東京駅から新幹線を使えば1時間とかからない。ちょっとお金はかかっても、遠出というほどの距離ではない。高尾山よりも、時間的には近いのだ。

そんな場所に温泉もあるし海もあるし、小洒落たリゾートホテルもある。そして名物グルメも揃っている。これほど手軽に観光できる町など、他にどこがあるというのだろうか。

そして、これこそが熱海を首都圏を代表する観光地にした理由そのものなのである。

徳川家康も愛した“熱海の湯”

古くから存在が知られ、鎌倉武士の湯治場にもなっていた熱海が一気に知名度を高めたのは、江戸時代のことだ。徳川家康や家光らがたびたび入湯したことで脚光を浴び、江戸在府中の大名たちも熱海の湯を求めて足を伸ばした。

江戸時代中期には庶民も訪れるようになった。が、それでも熱海は険しい山を越えた先。いまのように誰でも気軽に行ける町ではなかった。そこで、源泉を樽詰めにして江戸まで運ぶ商いまで生まれたという。“熱海の湯”がいかに庶民の憧れだったのかが窺える。

明治に入ると、熱海は政財界の要人の保養地・別荘地として発展する。伊藤博文や大隈重信といった面々が熱海に集い、憲法制定などについて議論を交わしたというエピソードも残る。いまも名所のひとつである梅園ができたのもこの頃のことだ。

ただ、まだまだ庶民にとって熱海は高嶺の花。いまでこそ新幹線も東海道線も通っているが、明治期の熱海にはマトモな鉄道が通っていなかったのだ。

1888年には国府津〜小田原間が馬車鉄道でつながり、小田原から熱海までは人力車で約5時間。1896年にはようやく鉄道が熱海に達するが、豆相人車鉄道といい、つまり人が客車を一生懸命押して山を越えていくという、前時代的な乗り物だった。

ときに山道を越えることができずに逆走したり、ひっくり返ったり。お客が一緒になって客車を押して進んでゆくことも珍しくなかったという。

それではとてもじゃないけれど、「今度の休みに熱海にでも行こっか」などという気軽な行楽地とは言い難い。

昭和30年代には新婚旅行の定番スポットに

ところが、大正時代に入ってついに1925年、現在の熱海駅が開業する。さらに1934年には熱海から三島までを貫く丹那トンネルが開通し、東海道本線の途中駅になった。戦後の1964年には東海道新幹線までやってくる。

戦争の時代を挟んで約40年ほどの間に、熱海は急速に交通の便が高まったのだ。そして、一気に東京から気軽に行ける行楽地として定着していった。

昭和30年代には新婚旅行の人気行き先となり、昭和40年代以降は社員旅行をはじめとする団体旅行のメッカとなった。

大型の旅館やホテルが海沿いに建ち並び、中心市街地には大歓楽街が形成された。昭和の昔、大都市近郊の温泉地ではよく見られた“奥座敷”、いわゆる歓楽街温泉というヤツだ。

いまのように若い女性グループが町を散策するような温泉地とは違う、ストリップやキャバレーのネオンを煌めかせる、ザ・昭和のおじさんの温泉地、といったところだろうか。1970年前後、熱海には年間500万人以上の観光客が訪れていたという。

今でも残る昭和のおもかげ

そんな“昭和の温泉街”の面影は、いまの熱海にも充分に残っている。

行列のできる店が集まる駅前のアーケードを抜け、急な坂道を下ってゆくと、15分ほどで海沿いの市街地に出る。駅前があまりに賑わっているから錯覚してしまうが、本来の熱海の中心はこちら側だ。

山から海に向かって糸川という小さな川が流れ、その近くには熱海銀座という商店街。ここにもいくつかは行列のできる店があるようで、駅前ほどでなくても人だかりができている。

ただ、本質的にはこちらは“昭和の商店街”。昭和レトロの雰囲気を残した一角もあちこちにあるし、糸川沿いはかつての特飲街（風俗街）だ。

さらに海に向かって下ってゆけば、数こそ少ないものの風俗店も何軒か残っているし、花電車が名物だというストリップ劇場も健在だという。

つまり、熱海という町は昭和の歓楽街温泉の色をもいまだ残しつつ、それでいて若い人たちが好むような行列のできる商店街やリゾートホテルを設えた町なのである。

観光客が激減した「冬の時代」も…

昭和の面影もまた、そのレトロさがかえって若い人を惹きつけるというから、完全に昭和を一掃しなかったことも、熱海にとってはプラスに働いたに違いない。

昭和の歓楽街温泉だった熱海は、1990年代以降苦境に陥った。バブル崩壊後の長引く不況と旅行スタイルの変化による団体旅行の減少で、観光客数は右肩下がり。

2000年代に入っても傾向は変わらず、2010年代前半には全盛期の半分以下の観光客数になっていた。

かつての賑わいを取り戻した

しかし、2010年代半ばにそれが反転する。海沿いの親水公園や駅ビル・ラスカのリニューアル、また大型リゾートホテルが現代人の趣向に合わせてリニューアルをしたことで、人気を取り戻したのだ。テレビなどの取材を積極的に受け入れたのも、功を奏したという。そういえば、毎日のように『ヒルナンデス！』に熱海が出ていたことがあったような気がします……。

いずれにしても、古い魅力と新しい魅力が混然としていることが、熱海にとっての最大の魅力なのだろう。そしてもちろん、東京から40分という近さも大いに貢献していることは間違いない。熱海のビーチを眺めると、若者たちのグループが何組も楽しそうに遊んでいた。

熱海の海から駅に戻るには、急な坂道や階段をいくつも登らねばならない。すぐそこまで山が迫り、それが海に落ちてゆく際に広がる小さな温泉地。熱海はどこを切り取っても坂道だらけだ。駅前からモノレールを建設しようという計画があったのも頷ける。

急な坂道を登ってゆくと、キャリーケースを必死に引きずりながら歩く人の姿もちらほらと。この町には、キャリーケースはなかなかそぐわないようだ。夕方になると、駅から坂道を下ってくる人も増えてくる。

早めにホテルにチェックインして、次の日までのんびりと過ごす。温泉に浸かり、その合間に町を散策し、行列のできる店で名物のスイーツの食べ歩きをしたり。それでいて、夕方に新幹線に乗れば、夜も遅くないうちに東京に戻ることができる。1泊2日の熱海旅行、きっと大いにリフレッシュできるに違いない。

原稿を書くためではなく、本来あるべき形での熱海をいつか満喫したいものである。

撮影＝鼠入昌史

（鼠入 昌史）