〈16歳で妊娠、元夫は生活費も入れず失踪、中受で息子はストレスによる抜け毛に…京都・祇園の“元ママ”が厳しい子育ての裏側で改造車にお金を注ぎ込んだ“意外な理由”〉から続く

15歳で夜の世界へ足を踏み入れ、身一つで2人の子どもを育てながら、祇園の街で働きつづけた「ゆり姫」さん。やがて自身のクラブを立ち上げ20代でオーナーママとなるも、若き経営者を待っていたのは非情なトラブルの数々だった。

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孤独な闘いを続ける彼女の心を支えたのは、ふとしたきっかけで出会った「カスタムカー」の存在。後編では、クラブ経営の光と影、現在の夫との出会い、そして新たに見据える「これからの夢」について聞く。





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「こんなママにはならんとこ」自身で店を開く決意

――お仕事についても聞かせてください。17歳での出産から、高校を出るまでは休職されていたとのことですが、復帰後はずっと祇園で働いていたのですか？

ゆり姫さん（以下、ゆり姫） ええ、お店はいくつか移っていますが、ずっと祇園ですね。

――オーナーママになったのはいつ頃だったのでしょう。

ゆり姫 2019年で、当時はまだ20代でした。それまでは、別のお店でチーママを何年かやっていて。ただ、そのときのオーナーママが休みがちで、実質的に私がお店を回しているような状態だったんです。

――小学校入学前後のお子さん2人を育てながら、実質的なトップとしてお店を回す。相当な激務ですよね。

ゆり姫 売り上げもずっと上げて、異業種交流会にも朝から晩まで色々なところに行かされて。なのに時給は据え置きで、納得できない気持ちがありました。それで、「数百円でもいいから上げてくれたら、私ももっと頑張れる」と、ママにかけ合ったんです。

――それだけお店に貢献していれば、当然の要求だと思います。

ゆり姫 でも、ママは「いや、それやったらもうアンタが店辞めて」って。いやいや、ありえへんやろと。それでもう、我慢の限界ですよね。「こんな人に付いていけへんし、こんなママにはならんとこ」と心に決めました。

――それで実際に、自分のお店を立ち上げようと。

ゆり姫 そうですね。もともと自分のお店を持ちたかったわけではないですが、この出来事があって「女の子を大事にできるお店を作ろう」と思うようになったんです。

若きオーナーママを襲った従業員の“反乱”

――実際にご自身のお店を持ってみて、ご苦労も多かったと思います。とくに大変だったのはどんなところでしょう。

ゆり姫 やっぱり一番は人間関係ですかね。20代のオーナーママというだけで珍しいですし、当時の私は金髪で着物を着てママをやっていたんですよ。それで周りから「何あの人」みたいな目で見られることも多かったですね。

――オーナーになると、年上の方を雇うケースも多いわけですよね。

ゆり姫 クラブに働きに来る女の子って、30代後半とか40代の方が多いですからね。ただ同年代は同年代で、年が近いとナメられる部分もあるので。どっちにせよ、女の子の扱いにはかなり悩まされました。

――「女の子を大事にできるお店」という動機が根本にありましたが、その点ではどうでしょう。

ゆり姫 自分としてはできるかぎりのことはやったつもりです。「これだけやったら、これだけお給料も上げるよ」というのを示して、他のお店と比べてもかなり好待遇にしていたんですけどね。

でも、その環境が当たり前になると、態度の面でも「それが当然でしょ」という風になって……。わがままなんですよね、女の子って（笑）。

――実際に、従業員とトラブルになったことはありますか？

ゆり姫 ありますね。というか自分の店なのに、孤立していた時期もありましたよ。

――それはちょっと、穏やかではないですね。一体何が？

ゆり姫 そもそもは、私のことを嫌っている黒服の子がいて。その子が女の子たちを巻き込んで、「ママをハブろう」って言い出したみたいなんですね。

――それはまた、ずいぶん幼稚な……。

ゆり姫 それで、普通はママがそれぞれのお客様の席に挨拶に行くものなんですけど、キャストの子から「もうママ、来ないでください。あのお客様、ママのことNGなんで」というのを連発されたことがあって。

――実際に、結託されてしまった。

ゆり姫 やっぱり、黒服の子と女の子は関係が近くなりやすいですから。私としては「いや、NG出されるようなこと何もしてないよ」と思うんですけど。それでも、当時は結構しんどかったですね。

――そのときは何か対処をされたんですか？

ゆり姫 いえ、でも、結局そういう子たちってすぐに辞めていくんですよ。それで、最後にいい子が残る。人間ってそういうもんなんかなって、色々勉強になりましたね。

ツケで飛んだ客、売掛金の回収は？

――お客さんとのトラブルなどはどうでしょう？ クラブ経営となると、大きなお金も動きますよね。

ゆり姫 優しい方が多かったので、大きなトラブルに遭ったことはないですね。ただ、お客さんが売り掛け（ツケ）で飛んじゃう、といったことはありましたよ。

――それは回収できたんですか？

ゆり姫 できなかったです。一応、免許証のコピーはもらっていたので、家までは行ってみたんですけど。もう完全に、もぬけの殻でした。「ああ、これ以上はもう追っかけられへんな」って。

車弄りでも「負けず嫌い」は健在

――そうした目まぐるしい経営と子育てのなかで、車のカスタムに出会った。ご近所の車屋さんで日産・プレジデントに一目惚れしたのがきっかけだそうですね。

ゆり姫 はい、子どもが7歳と5歳の頃でした。それまではまったく車に興味がなく、普通にファミリーカーとしてVOXYに乗っていたんですよ。

――そこからプレジデントを購入するだけでなく、さらにカスタムの世界にまで踏み入った。かなり珍しいケースかと思いますが、何かきっかけが？

ゆり姫 もともと、このプレジデントが軽く弄ってある状態だったんですよね。それで、車好きの知り合いから、「ドレスアップカーのイベントがあるから出てみたら」と誘われて。

――いざ出展してみたら、楽しかった？

ゆり姫 ええ、最後の授賞式で、こんなちっちゃいトロフィーをもらって。それがめっちゃ嬉しかったんです。そのまま「もっと上に行きたい！」とすぐに火がついて、次はもうフェンダーまでやっちゃっていましたね。

――フェンダー加工となると、ホイールやエアロと違ってボディそのものの加工ですから、費用も相当ですよね。イベントでこのプレジデントを見かけるたび、色や形が変わっている印象もありますが……。

ゆり姫 今までで色は6回、フェンダーは3回作り替えています。やっぱり結果がついてこないと悔しいですから。

――作り替えるたび数百万円は優に飛んで行きそうですが、それで思うような結果が出なかったことは？

ゆり姫 全然ありますよ。もうそのときは、すぐにその後のイベントに出すのを中断して、別の仕様に作り替えて。カッコよく思われない状態で、この子を並べるのは恥ずかしいですから。

――もはや情熱というか、執念の域ですね。ただ、これだけ車にお金をかけていると、周りから「どうせ男に貢いでもらった金だろ」といったやっかみもあるのでは？

ゆり姫 あぁ、最初の頃はありましたね。まぁ、そう見られてもしゃあないやろなと。仕事柄、そういうのはよくあることですから、とくに気にはしていなかったですね。

「自分だけ変わらんわけにはいかへん」夫のため手放したキャリア

――そうしてドレスアップカーのイベントに出展していくなかで、現在の旦那様と出会ったとか。

ゆり姫 ええ、夫はそういったイベントを主催している人で、8年くらい前に私がそのイベントに出させてもらったんですよね。出展する際のブースを融通してもらって、そこから仲よくなっていきました。

――それで、入籍されたのが昨年。交際期間は長かったのですか？

ゆり姫 いえ、付き合い始めてからは3ヶ月で入籍を決めました。

――それは、かなりのスピード婚ですね。

ゆり姫 実際、ずっとお互いに気持ちはあったんですけど、こっちは京都で、向こうは埼玉。当時はどちらも仕事を第一に考えていたこともあり、現実的に考えると難しいかなって状況が続いて。でも、向こうから「俺がそっち行くから、付き合ってほしい」と。

――距離を乗り越える、情熱的なアプローチがあった。

ゆり姫 それからしばらく、新幹線で京都まで通ってくれたんです。交通費だけでもかなりの金額になっていたと思いますよ。

――それでかなり、気持ちも傾いた？

ゆり姫 そうですね。もともと彼は埼玉の方で建築関係の仕事を自営でやっていたのですが、それも畳んで、京都に来てからは会社に勤めてくれて。

――もう、すべてを捧げる覚悟ですね。

ゆり姫 なので私も、夫から「クラブの仕事を辞めてほしい」と言われたとき、それに応じることにしたんです。

――旦那さんの思いに応えたと。ただ、仕事を辞めることに迷いもあったのでは？

ゆり姫 もちろん苦労してやってきた自分のお店ですから、葛藤はありましたよ。今でもつい、「そろそろ繁忙期やなぁ」とか考えたり。でも、相手にこれだけやってもらっているので。自分だけ変わらんわけにはいかへんのやろなって。

新しい暮らし、新たな目標を胸に

――結婚を機に、収入面の変化もあったと思います。家計の管理はどのように？

ゆり姫 お財布は全部私の管理ですね。もともと節約も好きなんですよ。スーパーでは特売品ばっか狙っています（笑）。

――これは意外な。車にはあれだけ注ぎ込むのに……。

ゆり姫 夫からも、「なんでスーパーの安売りくらいで喜んでるのに、プレジのガソリンには何万も注ぎ込めるの？」って。でも、それはそれ、これはこれなんですよね。

――ただ、お仕事を辞めて、収入状況も変わったと思います。今後もカスタムは続けていく予定ですか？

ゆり姫 実は去年、プレジデントが『VIP STYLE』という雑誌の表紙を飾れて。私にとってはずっと、それがカスタムの目標になっていたので……。それから少し、「弄ってイベントに出す意味あるんかな」と迷う期間があったんです。

ただイベントで待ってくれている人もいますし、これまで通りとはいかなくても、プレジデントのカスタムは続けていきたいですね。

――結婚と退職、趣味でも目標達成と、大きな節目が続いています。今後の人生で実現したいことはありますか？

ゆり姫 一番は、もう一度子どもを産むことですね。

――また新たに子育てを。

ゆり姫 夫と2人で、仲よく子育てするのが夢なんです。今なら余裕もできて、落ち着いた環境で向き合ってあげられると思うんですよね。まだ授かれてはいないんですけど、夫と協力しつつ、また一から幸せな家庭を築いていけたらいいなと思っています。

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夜の街で生き抜くための鎧を脱ぎ捨て、新たなパートナーとの未来を語る彼女の表情には、穏やかでありながら断固とした決意が滲む。

（鹿間 羊市）