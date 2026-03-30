永野芽郁「さらに美しくなって…」 フォト＆スタイルブック収録カット解禁に大反響「テンションぶち上がりです」
俳優の永野芽郁（26）が、6月21日にフォトブック＆スタイルブックスペシャルBOX「MAGNOLIE」を発売することが決定。29日、正式発表されると、多くの反響が寄せられている。
【写真】いろっぽすぎる…圧倒的な美しさで妖艶な表情を浮かべた永野芽郁
永野のマネージャーのインスタグラムには、情報解禁に合わせて「フォト&スタイルブック スペシャルBOX「MAGNOLIE」 6月21日(日）発売決定 いつも応援して頂いてる皆さまへ感謝の想いを閉じ込めた、特別なフォト&スタイルブックの2冊構成になっております！発売記念イベントも行いますのでぜひチェックしてみてください」と告知。
この投稿には「わぁ嬉しすぎます 絶対に会いに行きます！！！！！モチベ上がりました」「芽郁ちゃん！さらに美しくなってすてき過ぎます」「テンションぶち上がりです」「美しすぎる！」など歓喜のコメントが多数寄せられている。
【写真】いろっぽすぎる…圧倒的な美しさで妖艶な表情を浮かべた永野芽郁
永野のマネージャーのインスタグラムには、情報解禁に合わせて「フォト&スタイルブック スペシャルBOX「MAGNOLIE」 6月21日(日）発売決定 いつも応援して頂いてる皆さまへ感謝の想いを閉じ込めた、特別なフォト&スタイルブックの2冊構成になっております！発売記念イベントも行いますのでぜひチェックしてみてください」と告知。
この投稿には「わぁ嬉しすぎます 絶対に会いに行きます！！！！！モチベ上がりました」「芽郁ちゃん！さらに美しくなってすてき過ぎます」「テンションぶち上がりです」「美しすぎる！」など歓喜のコメントが多数寄せられている。