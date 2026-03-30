◆不機嫌を武器にする人の卑怯なワケ

誰にでも、悩みや不安は尽きないもの。とくに寝る前、ふと嫌な出来事を思い出して眠れなくなることはありませんか。そんなときに心の支えになるのが、『精神科医Tomyが教える 1秒で不安が吹き飛ぶ言葉』（ダイヤモンド社）。ゲイであることのカミングアウト、パートナーとの死別、うつ病の発症――深い苦しみを経てたどり着いた、自分らしさに裏打ちされた説得力ある言葉の数々。心が沈んだとき、そっと寄り添い、優しい言葉で気持ちを軽くしてくれる“言葉の精神安定剤”。読めばスッと気分が晴れ、今日一日を少しラクに過ごせるはずです。

不機嫌で支配しようとする

「黙るかまってちゃん」への対処法

今日は、他人の機嫌に振り回されず、自分のメンタルを守る方法をお話しします。

特に今回は、つい他人の顔色をうかがってしまう人に向けてではなく、「あえて顔色をうかがわせてくる人」＝「黙るかまってちゃん」への対処法に焦点を当ててみましょう。

「黙るかまってちゃん」の特徴とは？

まず、自分の不機嫌を武器にして周囲を振り回す人には、ある共通した特徴があります。それは、都合が悪くなると「急に黙りこくる」ということです。

普通のコミュニケーションであれば、言葉で応答があるはずです。しかし、彼らは突然レスポンスを止めてしまいます。そうすると、こちらは「あれ？ 何か怒らせたかな？」と不安になり、つい機嫌をうかがってしまいますよね。

彼らは聞かれても素直に答えません。「怒っています」「これが嫌です」と言語化すれば解決するのに、「別に」「考えてみてよ」などと言ってヒントすら出しません。これは相手を不安にさせてコントロールしようとする、「かまってちゃん」の常套手段なのです。

まず、「あ、この人は面倒な手段でかまってもらおうとしているな」と気づくことが大切です。

言葉にしないのは「フェアじゃない」

大前提として、自分の考えを言葉で伝えるのは当たり前の常識です。私たちは超能力者ではありません。お互いに口があり、言葉があるのですから、意見があるなら表明すべきです。

それをせずに、急に黙って「察してほしい」「かまってほしい」という態度をとるのは、フェアではありません。そういう人は、不機嫌という態度を使って、あなたに特別扱いを求めているに過ぎないのです。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）