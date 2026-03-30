「凄まじかった」対戦国記者が脱帽した森保ジャパン戦士は？「日本はクオリティの高い選手ばかりだ」【現地発】
日本代表は現地３月28日に開催された国際親善試合で、スコットランド代表と敵地グラスゴーのハムデン・パークで対戦。84分に途中出場の伊東純也が決めた１点を守り切り、１−０で勝利を収めた。
この試合をスコットランドメディアの記者は、どう見たのか。２度の決定機はあったものの、主導権を握られ、シュート数では８−18と圧倒されただめ、森保ジャパンに脱帽の様子だ。
決勝ゴールを決めた33歳の名前を挙げ、こう感嘆した。
「イトウは凄まじかった。違いを生み出していた。日本はレベルアップしたね。クオリティの高い選手ばかりだよ。本当に素晴らしい。（スコットランドの敗戦は）当然の結果だよ」
実力差を認め、敗戦を受け入れているようだった。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】日本代表のスコットランド戦出場21選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝弾の14番と好セーブ連発の守護神
この試合をスコットランドメディアの記者は、どう見たのか。２度の決定機はあったものの、主導権を握られ、シュート数では８−18と圧倒されただめ、森保ジャパンに脱帽の様子だ。
決勝ゴールを決めた33歳の名前を挙げ、こう感嘆した。
「イトウは凄まじかった。違いを生み出していた。日本はレベルアップしたね。クオリティの高い選手ばかりだよ。本当に素晴らしい。（スコットランドの敗戦は）当然の結果だよ」
実力差を認め、敗戦を受け入れているようだった。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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