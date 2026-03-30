ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が29日（日本時間30日）、敵地ブルワーズ戦に「2番・一塁」で先発出場し、デビューから3試合連続となる開幕3戦連発3号を含む4打数1安打1打点1四球だった。チームは終盤に逆転を許して開幕3連敗となった。

スタジアムに衝撃を与えたのは2回の第2打席だった。2死無走者で迎えた村上はブルワーズ先発右腕のスプロートがフルカウントから投じた7球目、内角低めのカットボールをすくい上げた。

打球はスタンドに届くか微妙だったが、ジャンプキャッチを試みた右翼手のグラブの先に当たったことで、打球がわずかに跳ねた。これによりフェンス最上部へと乗り、そのままスタンドインとなりデビューから3試合連続本塁打となった。日本選手で初となるデビューから3試合連発。MLBでもわずか3人しか達成しておらず、4人目の快挙となった。

その後は3打席連続三振に倒れた。

初回には四球を選び一挙4点を先制するアシスト。そして2回にはリードを広げる一撃と打線をけん引したが、7―3とリードして迎えた8回に投手陣が一挙6失点して逆転負けを許した。