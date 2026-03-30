◆米大リーグ ブルージェイズ５ー２アスレチックス（２９日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズのホームラン・セレブレーションは、恒例の青い「ホームラン・ジャケット」だ。岡本和真内野手の４回先頭の２打席目。メジャー１号を放ち、ダイヤモンドを回ると、ロッカーが隣で３回に今季１号を放ったサンチェスがジャケットを携えてベンチ前に。岡本にジャケットを着せかけた。

「あれを日本にいる時からみていて、ジャケット着るの、カッコいいな、と。まさか自分がそのチームに入って、きょう初めて着られて良かったなと思います」

通称「ホームラン・ジャケット」の歴史は、スペイン語のレブロン通訳の発案でコロナ禍の規制が多かった２０２１年７月に始まった。デザインは年々変わるが、カナダ国旗。「多様性」を意味する多くの国名、トロント観光名物「ＣＮタワー」、主砲ゲレロの謳い文句「ＰＬＡＫＡＴＡ」（スペイン語でカキーン！の擬音語）など定番アイテムが入るのがお約束。ワールドシリーズ期間中は特別仕様もお目見えするなど、随時アップグレードされる。２０２４年のジャケットは、シーズン中のハイライト写真と共に、本拠地球場のコンコースに展示され、２７日の開幕戦でお披露目となったばかりだ。今年は、右袖にカナダ国旗、球団創立５０周年の記念ロゴが入った。開幕第２戦の２８日にチーム１号を放ったカークが初着用。この日は、初回からスプリンガー、サンチェス、岡本と、３人が袖を通した。

開幕戦は岡本のメジャー初安打で試合後のお祝い「ビール・シャワー」が行われ、前日はマイルズのメジャー初勝利で再びビール・シャワー。そして、この日は岡本の初アーチで３日連続のビール・シャワーとなった。「うれしいですね。日本にはないこういう祝い方はうれしいですし、頑張りたいと思います」。本塁打セレブレーション＆ビールシャワー。メジャー流お祝い儀式も日に日に体に馴染んでいく。