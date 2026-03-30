「高松宮記念・Ｇ１」（２９日、中京）

春の短距離王に輝いたのは昨年の覇者で１番人気の支持を受けたサトノレーヴ。中団から豪快に突き抜け、１０＆１１年のキンシャサノキセキ以来、史上２頭目の連覇を達成した。エスコートした初コンビのルメールは、当レース５度目の騎乗で初勝利となった。２着は１５番人気のレッドモンレーヴ、３着には７番人気ウインカーネリアンが入り、３連単は２４万円超の波乱決着となった。

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サトノレーヴが強い競馬をしましたね。勝ちタイムもレースレコード。終わってみれば１頭だけ力が抜けていたという感じです。いいスタートを切って中団の絶好のポジションにつけ、いつでも動ける態勢。直線もスムーズに外に持ち出して抜け出してきました。ルメール騎手が文句なしの騎乗。一番強い馬が、これだけ安心できるレース運びをすれば他の馬はかないません。２馬身という着差以上に力の差があった印象です。

２着のレッドモンレーヴは道中でサトノレーヴのすぐ後ろからマークする形。（酒井）学クンも最後までジッと動かず直線勝負に徹してゴール前でよく伸びてきました。３着は９歳のウインカーネリアン。８歳で昨秋のスプリンターズＳを勝っているように、年齢を重ねても頑張っています。

４着のパンジャタワーは狭い内からよくさばいてきました。５着のレイピアとともに４歳馬の２頭が掲示板に載りました。今のスプリント界はベテランが強いけど、今後の世代交代へ向けて、先につながる競馬ができたと思います。

６着ナムラクレアは直線で内へ行きかけて、進路を外に切り替えるロスが痛かったですね。でも、７歳まで本当によく頑張ったと思います。９着ママコチャは出遅れが痛恨でした。最後は伸びていますが、さすがにポジションが後ろ過ぎましたね。（元ＪＲＡ調教師）