43歳・塩地美澄アナ、衝撃のボディラインあらわな“ぴたぴたTシャツ”姿「少し汗ばむほどの…」
元秋田朝日放送のアナウンサーで現在フリーの塩地美澄（43）が28日、自身のインスタグラムを更新。服の上からもわかる衝撃の“グラマラスボディ”を公開した。
【写真】43歳・塩地美澄アナ、Tシャツ上からわかる衝撃の“たわわ”
塩地は、29日に行われた公開生放送にゲスト出演することを告知。そして「お散歩が心地よい季節になりました。少し汗ばむほどの陽気で今シーズン初のTシャツに 笑」というコメントとともに、ボディラインがはっきりとあらわれたタイトめなTシャツ姿を披露した。
この投稿に「美澄さん、いいですね」「ラフな格好も素敵」「お美しいですね」「塩地さんカジュアルな感じもまた素敵」などのコメントが寄せられている。
【写真】43歳・塩地美澄アナ、Tシャツ上からわかる衝撃の“たわわ”
塩地は、29日に行われた公開生放送にゲスト出演することを告知。そして「お散歩が心地よい季節になりました。少し汗ばむほどの陽気で今シーズン初のTシャツに 笑」というコメントとともに、ボディラインがはっきりとあらわれたタイトめなTシャツ姿を披露した。
この投稿に「美澄さん、いいですね」「ラフな格好も素敵」「お美しいですね」「塩地さんカジュアルな感じもまた素敵」などのコメントが寄せられている。