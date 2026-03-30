安全保障政策は国民の理解なしに成り立たない。政府はそう肝に銘じ、住民の不安に向き合うべきだ。

他国のミサイル基地などを攻撃する反撃能力（敵基地攻撃能力）を持つ長射程ミサイルがあす、国内で初めて熊本市東区の陸上自衛隊健軍駐屯地に配備される。

健軍駐屯地の周囲は住宅が多く、学校や病院もある。地元では、駐屯地が攻撃目標になるのではないかと懸念が広がっている。政治思想とは関係なく、多くの人が自然に抱く感情だろう。

長射程ミサイルの配備は、中国が東シナ海や南シナ海で軍事圧力を強める中、九州・沖縄の防衛力を強化する「南西シフト」の一環である。

反撃能力は、日本が攻撃される前でも敵国が攻撃に着手したと認められれば行使できる。2022年に改定した安全保障関連3文書に記され、専守防衛を旨とする戦後日本の安保政策は大転換した。

配備されるのは12式地対艦誘導弾能力向上型で、約千キロ先の中国沿岸部や北朝鮮が射程に入る。車両型の発射機から撃ち、陸地から艦船を攻撃できる。政府は当初の配備計画を1年早めた。

防衛省は地元への対応を軽視していると言わざるを得ない。今月9日未明に発射機などを駐屯地に搬入する際、熊本県知事や熊本市長に知らせていなかった。

その後、首長や議員、自治会関係者らを長射程ミサイル関連装備の展示会に招待したが、住民が求める説明会には応じていない。

有事になればミサイルなどを配備する拠点は攻撃目標になる。イラン情勢で明らかなように、そのリスクは現実に存在する。米国とイスラエルから攻撃を受けたイランは、近隣国の米軍駐留基地を報復攻撃している。

防衛省は、駐屯地から長射程ミサイルを発射するのではなく、状況に応じ適切な場所に移動すると説明した。それで駐屯地一帯の安全が確保されるわけではない。

防衛省の内倉浩昭統合幕僚長は記者会見で、地元の不安について「ご指摘のようなことよりも、一層抑止力、対処力を高める。その効果の方が大だ」と述べた。住民感情への配慮を欠く発言である。

すぐに小泉進次郎防衛相が「『ご指摘のようなこと』は地元の不安や懸念ではない」と釈明したものの、一連の言動は防衛省への不信を増幅させると自覚すべきだ。

長射程ミサイルは、宮崎県のえびの駐屯地にも配備される。大分分屯地では長射程ミサイルの保管を視野に入れた大型弾薬庫の整備が進む。着工前に大分市で住民説明会が開かれたが、再度の開催要請には応じていない。

小泉氏は「地元のさまざまな意見や声を真摯（しんし）に受け止めている」と述べた。そうであるなら、住民への説明を拒む理由はあるまい。対話に努めてもらいたい。