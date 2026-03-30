大分県九重町の飯田高原で4月、高原の自然や暮らし、子育て環境を体験するイベントが開かれる。町外の小学生の親子が対象で、参加者を募集している。

飯田高原に子どもと保護者が一定期間移り住んで小学校に通う“高原留学”のお試し企画で、地元有志でつくる「高原留学チーム」が主催。

4月25日からの日程で、1泊2日のコースは、茅ぶき作業体験▽星空観察▽タデ原湿原散策▽小松地獄見学−の体験プログラムを予定。2泊3日のコースは、同27日に飯田小の見学が加わる。

先着順で親子5組を募集し、締め切りは同17日。参加費は親子1組（大人、子ども各1人）が1万円。追加の参加については子ども1人3千円、大人1人5千円。参加費には体験プログラムの費用、昼食代、保険料が含まれるが、宿泊費は別。宿泊場所の紹介が可能という。

高原留学チームの共同代表で、木工作家の後藤文生さんと希さんの夫婦は「子どもたちが自然の中で仲間や地域の人と関わりながら育つ姿を、ぜひ実際に体感してほしい」と話している。問い合わせは、高原留学チームのQRコードから、または電話＝0973（79）2251。

（菊地俊哉）