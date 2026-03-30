学生相撲界の名門として知られる日本体育大相撲部と、大分県内の子どもたちとの交流事業が27日、日田林工高（同市吹上町）であった。小中高校生約40人がぶつかり稽古や四股踏みで技を学んだ。

同大相撲部は横綱大の里をはじめ、県出身の元小結垣添、元関脇嘉風など多くの力士を輩出。OB部員が日田市内にいることから23〜28日、市内で昨年に続いて2回目の強化合宿を行った。

27日は齋藤一雄監督と部員46人が「四股を踏むときは足をしっかり上げるように」「突っ張りは体を低くして前に進むといい」などと手本を見せながら指導。ぶつかり稽古では、女子小学生が相手の片足を抱える「足取り」で屈強な部員を転がす場面もあった。

参加した日田林工高相撲部主将の野口勇さん（17）は「いろんな技術が学べ、多くの人と稽古ができてうれしかった。部員が2人しかいないので、これをきっかけに相撲仲間が増えればいい」と笑顔を見せた。

日体大の主将で学生横綱の杉本弘樹さん（20）は「教えたことをすぐに吸収する姿を見て、自分たちも初心に返った。日体大伝統の力いっぱいの押し相撲を取ってほしい」と期待した。

（床波昌雄）