佐賀工業高（佐賀市）機械科の生徒が県立盲学校（同）と連携し、視覚障害者の豊かな学びを支援する立体教材を製作した。17日に発表会と贈呈式が同校で開かれ、佐賀工の生徒2人がスマートフォンスタンドや動物の模型など、最新の3Dプリンタや生成AIを駆使して作り上げた経過を報告。「設計図の向こう側にいる『誰かの笑顔』を想像してモノを作ることの尊さを学んだ」と感慨深げに語った。

今回の連携は盲学校が2024年度、創立100周年の記念として3Dプリンタを導入したことがきっかけ。技術力に定評のある佐賀工が近くに立地することから、教材作りを通した交流を持ちかけた。

佐賀工からプロジェクトに参加し、今回の発表会に臨んだのは3年の堤汰輝さんと飯盛兼心さん。昨年11月に盲学校の授業も見学し、「普段、無意識に受け取っている情報の多くを視覚に依存していたことに驚いた」と振り返った。「物体の形を頭の中で立体的にイメージすることのハードルの高さ」を実感したことから、「指先で触れたときにどこが一番重要な情報なのか、使う人の立場に立って徹底的に考え抜く」ことを決めたという。

盲学校には、幼稚部の3歳から、あん摩マッサージ指圧師などを目指す成人まで幅広い年代が通う。教員や生徒からの要望を踏まえ、じゃんけんの手の形や動物の特徴が分かる立体教材、スマートフォンスタンド、パソコンでの点字入力に使う専用キーボードカバーを製作することになった。

発表した2人によると、それぞれ「生徒のニーズに最大限応える」ような工夫も凝らした。動物の立体教材は単なるミニチュアではなく、ライオンのたてがみやクマの筋肉の質感をリアルに再現。スマートフォンスタンドは安定性を重視して生成AIで設計値を算出しつつ、盲学校生の意見を聞きながら修正を重ね、キーボードカバーも「コンマ数ミリ単位」のフィット感にこだわったという。

教材を受け取った盲学校専攻科理療科の平松克昌さん（37）は「店にあってもおかしくない作品。障害者のことは見逃されがちだが、目を向けて、意識してくれたことが心に刺さって泣きそうです」と感謝を述べた。

「精度の高いものを効率よく作ることを第一に学んできたが、今回最も大切だったのは、相手が何を求めているかを想像する共感のプロセスだった」。こう振り返った佐賀工の2人。「盲学校の皆さんに対しては、自分の声が形になる喜びと、世界を指先で捉えるための豊かな学習環境を届けることができた」と笑顔で締めくくった。

（田中早紀）