全国高校選抜ラグビー大会は29日、埼玉県熊谷市の熊谷ラグビー場で準決勝があり、東福岡が3大会ぶりに決勝進出した。連覇が懸かる桐蔭学園（神奈川）と31日に戦う。両校が決勝で激突するのは3大会ぶり5回目。

5大会ぶりの優勝を目指す東福岡は、東海大大阪仰星を45−28で破った。6度目の頂点を狙う桐蔭学園は佐賀工に15−7で競り勝った。

東福岡、猛攻で主導権握り最後まで攻め切る

開始から東福岡が猛攻を仕掛けて主導権を握った。前半10分に田島（3年）が右サイドから抜け出して挙げた先制トライを皮切りに、同26分までに6トライ。この時点で38−0と東海大大阪仰星から大量リードを奪うと、最後まで攻め切った。

終わってみれば7トライ5ゴールで45得点。2トライをマークしたWTB丸山（2年）は「楽しかった。自分がフィニッシャーとして、取り切ることをしっかりやりたい」と頼もしい。後半の相手の反攻もしのいで、価値ある勝利を手にした。

決勝の相手は冬の全国高校大会で3連覇し、今大会も連覇を狙う桐蔭学園。ただ過去4度の頂上決戦では東福岡が3勝1敗と勝ち越している。吉川主将（3年）は「決勝では勝ち切って優勝したい」と春の頂点を見据えた。 （山田孝人）

佐賀工の石川主将「この悔しさ糧に」

佐賀工は昨年覇者の桐蔭学園に惜敗した。前半は相手陣内でペースを握り攻め込み、持ち味のスクラムでも優位に立った。ところが、王者に巧みな攻撃を要所で決められ前半終了間際に先制を許すと、一時は1点差に迫った後半も最後に突き放された。石川主将（3年）は「通用した部分もあったと思う。この悔しさを糧に今後の試合は全て勝ちたい」と懸命に前を向いた。