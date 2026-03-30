2026／27シーズンのJ2、J3に参加する40クラブがEAST-A、EAST-B、WEST-A、WEST-Bの4グループに分かれるサッカー明治安田J2・J3百年構想リーグ。このリーグ戦は、従来の引き分けはなく90分間で決着がつかなければPK戦。勝ち点は90分での勝利で『3』、PK戦勝利で『2』、PK戦敗北で『1』を獲得します。WEST-A、WEST-Bは28日（土）、29日（日）に各地で第8節の10試合が行われました。

WEST-Aは首位徳島ヴォルティス（J2）が2位高知ユナイテッドSC（J3）との首位攻防戦に快勝し首位キープ。敗れた高知は3位に後退しました。2位にはカターレ富山（J2）が浮上。5連敗中の奈良クラブ（J3）はツエーゲン金沢（J3）に5点を奪っての大勝。最下位を脱しました。

WEST-Bは、開幕7連勝を飾っていた首位テゲバジャーロ宮崎（J2）がレイラック滋賀FC（J3）に敗れ初黒星。勝利を飾った2位鹿児島ユナイテッドFC（J3）との勝ち点差が3に縮まりました。3連勝のサガン鳥栖（J2）が4位浮上。大分トリニータ（J2）は3連敗、ロアッソ熊本（J3）は4連敗で順位を落としています。ギラヴァンツ北九州（J3）は順位は最下位のままも、今季初の連勝を飾りました。次節第9節は4月4日（土）〜5日（日）に開催されます。

【第8節】

＜WEST-A＞

◆奈良 5−1 金沢（28日、ロートフィールド奈良）

得点【奈良】田村翔太（前半15分、後半25分）田村亮介（前半40分）森田凜（後半4分）國武勇斗（後半45分）【金沢】畑尾大翔（後半36分）

◆富山 1−1(PK3-0) 今治（29日、富山県総合運動公園陸上競技場）

得点【富山】吉平翼（後半26分）【今治】林誠道（後半33分）

◆新潟 0−0(PK4-3) FC大阪（29日、東大阪市花園ラグビー場）

◆讃岐 1−0 愛媛（29日、四国化成MEGLIOスタジアム）

得点【讃岐】石倉潤征（後半22分）

◆徳島 3−0 高知（29日、鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム）

得点【徳島】トニー アンデルソン（後半16分、後半30分）鹿沼直生（後半45+1分）

＜WEST-B＞

◆鹿児島 1−0 熊本（29日、えがお健康スタジアム）

得点【鹿児島】有田稜（後半11分）

◆滋賀 1−0 宮崎（29日、平和堂HATOスタジアム）

得点【滋賀】三宅海斗（後半24分）

◆鳥栖 2−0 鳥取（29日、Axisバードスタジアム）

得点【鳥栖】弓場堅真（後半12分）城定幹大（後半38分）

◆山口 3−1 大分（29日、維新みらいふスタジアム）

得点【山口】古川大悟（前半15分）藤森颯太（前半18分）山本駿亮（後半42分）【大分】宇津元伸弥（後半11分）

◆北九州 1−0 琉球（29日、ミクニワールドスタジアム北九州）得点【北九州】奈良坂巧（後半11分）