2026／27シーズンのJ2、J3に参加する40クラブがEAST-A、EAST-B、WEST-A、WEST-Bの4グループに分かれるサッカー明治安田J2・J3百年構想リーグ。このリーグ戦は、従来の引き分けはなく90分間で決着がつかなければPK戦。勝ち点は90分での勝利で『3』、PK戦勝利で『2』、PK戦敗北で『1』を獲得します。EAST-A、EAST-Bは28日（土）、29日（日）に各地で第8節の10試合が行われました。

EAST-Aは首位ベガルタ仙台（J2）と2位ブラウブリッツ秋田（J2）の首位攻防戦。仙台がPK戦で勝利し首位キープ。湘南ベルマーレ（J2）は横浜FC（J2）を破り、3連勝で2位浮上となっています。栃木シティ（J2）はモンテディオ山形（J2）に勝利し最下位脱出。栃木SC（J3）とヴァンラーレ八戸（J2）の2チームは1試合未消化となっています。

EAST-Bは、5得点で大勝したFC岐阜（J3）がJ2勢を抑えて首位浮上。いわきFC（J2）は連勝で岐阜と勝ち点差なしで2位をキープ。前節首位のRB大宮アルディージャ（J2）はヴァンフォーレ甲府（J2）に敗れ4位転落。ジュビロ磐田（J2）は4連敗。開幕8試合で90分間勝利なしと苦しい結果が続いています。次節第9節は4月4日（土）、5日（日）に開催されます。

【第8節】

＜EAST-A＞

◆栃木SC 3−1 群馬（28日、正田醤油スタジアム群馬）

得点【栃木SC】西野太陽（前半9分、前半15分）永井大士（前半37分）【群馬】百田真登（後半14分）

◆湘南 3−1 横浜FC（28日、ニッパツ三ツ沢球技場）

得点【湘南】太田修介（前半25分）渡邊啓吾（後半20分）田村蒼生（後半43分）【横浜FC】ジョアン パウロ（後半45+6分）

◆相模原 2−2(PK5-4) 八戸（29日、プライフーズスタジアム）

得点【相模原】島川俊郎（前半5分）杉本蓮（後半33分）【八戸】鵜木郁哉（前半42分）澤上竜二（後半42分）

◆仙台 0−0(PK11-10) 秋田（29日、ソユースタジアム）

◆栃木C 2−1 山形 （29日、NDソフトスタジアム山形）

得点【栃木C】鈴木武蔵（前半7分）森俊貴（後半24分）【山形】熊本雄太（後半45+3分）

＜EAST-B＞

◆甲府 2−1 大宮（28日、JIT リサイクルインク スタジアム）

得点【甲府】太田龍之介（前半14分、前半43分）【大宮】山本桜大（後半39分）

◆札幌 1−1(PK4-2) 藤枝（28日、藤枝総合運動公園サッカー場）

得点【札幌】原康介（後半12分）【藤枝】浅倉廉（後半22分）

◆岐阜 5−1 長野（28日、岐阜メモリアルセンター長良川競技場）

得点【岐阜】川本梨誉（前半6 分、前半45+1分、後半30分）松本歩夢（後半33分）泉澤仁（後半41分）【長野】大野佑哉（後半45+3分）

◆松本 3−1 福島（29日、とうほう・みんなのスタジアム）

得点【松本】小田逸稀（前半33分、後半10分）安永玲央（後半6分）【福島】清水一雅（後半19分）

◆いわき 1−0 磐田（29日、ハワイアンズスタジアムいわき）得点【いわき】山口大輝（前半45+3分）