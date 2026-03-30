Ｂ１東地区のレバンガ北海道が１０８―８９で同地区首位の宇都宮に勝利し、連敗を４で止めた。キャリアハイの１７得点を挙げたＰＧ／ＳＧ菊地広人（２４）、チームトップ１８得点の日本代表ＳＧ富永啓生（２５）ら６選手が２ケタ得点を記録。５戦ぶりの勝利で今季３０勝に到達し、２０１６年のＢリーグ創設後、クラブ史上初の勝率５割以上を確定させた。

全員野球ならぬ“全員バスケ”で歴史的な１勝をつかみとった。２８日に１０４失点で敗れていた宇都宮を８９点に抑え、攻撃では今季２番目に多い１０８得点。途中出場選手の活躍もあってクラブ初の勝率５割以上を確定させた。トーステン・ロイブルＨＣ（５３）は「ベンチ（スタート選手）のスコアでも４７点入れることができて、チームとしてのパフォーマンスを誇りに思う。３０勝できたことは大きなステップ」とうなずいた。

１戦目は富永が自己最多３６得点を挙げるも、２ケタ得点は新加入のＰＦマックス・ヒサタケ（２７）と２人のみ。エースの孤軍奮闘も実らず敗れていたが、この日はそれぞれが攻守で役割を遂行した。

攻撃では、プロ３年目の菊地が第１Ｑ（クオーター）途中から出場し、いきなり２本連続で３点シュート（Ｐ）を成功。「いつも練習に一番最初に来て、一番最後に帰る。いつ寝てるかわからない」と指揮官から評価される道産子は、３Ｐ３本、２Ｐ２本を決めてキャリアハイを更新し「なまら最高です」と破顔した。若手の活躍に負けじと、１６得点のＰＦケビン・ジョーンズ主将（３６）らベテラン、中堅勢も奮闘。計６人が２ケタ得点を挙げ、２２日に東アジアスーパーリーグ（ＥＡＳＬ）を制した強敵を突き放した。

今季はホーム１３連勝を飾り、東地区で一時首位に立つなど快進撃を続けていた。しかし、チームリバウンド王のＣ／ＰＦジョン・ハーラー（２６）ら主力の離脱が相次ぎ、急失速。前日に今季初の４連敗を喫してＣＳ圏内からも脱落していたが、試合前に選手間でミーティングを行い、初心を取り戻してコートに立った。「シーズン序盤はどんな相手でもアグレッシブにやっていた。そこのマインドセットをもう一度見直した」と菊地が振り返るように、第１Ｑから激しいディフェンスを敢行。タレント揃いの宇都宮を苦しめ、今季最多６５３９人が詰めかけたホームで２か月ぶりの白星をつかんでみせた。

全６０試合中４６試合を終え、３０勝１６敗。東地区では５位、８クラブが出場できるＣＳ争いでも圏内の群馬、Ａ東京とゲーム差なしの９番手に付けている。菊地は「シーズンが進むにつれて自信が出てきた。優勝を狙う機会が毎年毎年巡ってくるわけではないという話をＨＣも普段からしている。そういう機会の中で自分たちがしっかりつかみ取りたい」。残り１４戦。王者撃破の勢いに乗り、ここから逆襲を始める。（島山 知房）