◆米大リーグ ブルージェイズ５ー２アスレチックス（２９日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が２９日（日本時間３０日）、アスレチックス戦に「５番・三塁」でフル出場し、４回先頭の２打席目に、メジャー１号を放った。４打数１安打１打点で、チームの開幕３連勝に貢献した。

初の一発に岡本は「しっかり捉えられたホームランだった。１日１日、試合に貢献できるようにやっているので、まず一本打てて良かったなと思います」とうなずいた。

ブルージェイズでは本塁打を打った選手がベンチに戻ると特製のジャケットを着るのがおなじみ。初めて着た岡本は「あれを日本でジャケットを着るのかっこいいなと思って、まさかこのチームに入って初めて着られてよかった」とうなずきながらも「まだ始まったばかりですし、毎日毎日いい準備をして試合に入れるようにしたい」と気を引き締め直した。

開幕からの２戦は本塁打こそ出ていなかったが、８打数３安打の打率３割７分５厘でチームの２連勝発進に貢献していた。３点リードした４回先頭の２打席目に、１ボールから先発右腕・モラレスの９６・４マイル（約１５５・１キロ）直球を振り抜くと、逆方向の右翼席にメジャー１号となるソロを運んだ。打球速度は１１０・４マイル（約１７７・７キロ）、飛距離４２０フィート（約１２８メートル）、打球角度２５度。メジャー１３打席目にして出た１号ソロとなった。

ヒーローインタビューを受けた岡本は「与えられたところで結果を出せるように準備しています」とコメントすると、ゲレロらに水をかけられてビショビショになった。さらに「（日本と）球場の雰囲気から全部が違うので、毎日勉強しながら頑張っていきたいなと思います」と続けると、本拠地のファンは大きく盛り上がった。