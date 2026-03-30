「ドバイワールドカップ・Ｇ１」（２８日、ＵＡＥメイダン）

３着に敗れた昨年の悔しさを胸に、雪辱を期してドバイワールドＣに臨んだフォーエバーヤングだったが、今年も頂点に立つことはできず、米国馬マグニチュードの２着に終わった。揺れる中東情勢の影響で、今年参戦したＪＲＡ所属馬は６頭だけ。それでも、先陣を切ったワンダーディーンがＵＡＥダービーを制し、当レースの日本勢５連覇を達成した。

世界三大ダートレース完全制覇の野望は、砂塵に散った。ＢＣクラシック、そしてサウジＣを連勝して挑んだこの一戦。昨年３着のリベンジも懸かったフォーエバーヤングだったが、ライバルの背中は遠かった。

いつもの勝ちパターン−のはずだった。１番枠からハナを切る米国馬マグニチュードの２番手。だが、４角手前から違和感が漂う。楽な手応えのままの相手に対し、坂井の拳がしきりに動く。「全て計画通りに運びましたが、勝ち馬が強かった」と鞍上。２着にすがるのが、精一杯だった。

矢作師は「言い訳できない。瑠星も完璧に乗ってくれた。こういう情勢だからこそ勝ちたかったですが、頑張ってくれた馬とスタッフは褒めてあげたい。本当に誇りに思います」とチームの面々をねぎらう。「結果だけがついてこなかった。一番は調教師の力不足です」と言葉を振り絞った。

敗因については馬場を指摘。「持ったまま上がっていくような手応えがない。昔のフォーエバーヤングを見ているような感じ」と指揮官は言う。チップを含む弾力性のあるサウジ、粘土質でスピードの反発力が出る米国とも違うドバイの馬場。蹄が地面をつかみ切れずに空転するようだった。

今後は４月４日に現地を出発して５日に帰国予定。その先のプランについて指揮官は「オーナーと相談して考えたい」と語るにとどめた。“トリプルクラウン”達成は持ち越しとなったが、それでも３着以下は離しての２着。世界最強の証明は、まだ終わっていない。