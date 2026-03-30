「マシュマロ好き？」＜回答数37,143票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第484回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「マシュマロ好き？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「マシュマロ好き？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
簡単マシュマロ
【材料】（作りやすい量）
粉ゼラチン 10g
水 80~90ml
砂糖 100g
卵白 1個分
バニラエッセンスなど(お好みのエッセンス何種類か) 適量
コーンスターチ(または片栗粉) 適量
【下準備】
1、小鍋に水を入れて粉ゼラチンを振り入れ、ふやかしておく。
2、浅いバットにコーンスターチを1〜1.5cmの深さに入れ、表面を平らにしてから、卵の丸み等を利用して凹みを作っておく。
【作り方】
1、小鍋を火にかけ、混ぜながらゼラチンを溶かす。ゼラチンが溶けたら2/3量の砂糖を2回に分けて加えながら溶かす。
温度が高すぎるとゼラチンがかたまりにくくなりますので、沸騰させないように気をつけてください。
2、きれいなボウルに卵白を入れて泡立て、少し白っぽくなってきたら残り1/3量の砂糖を加えて、しっかりツノが立つまで泡立てる。(1)を少しずつ加えながらさらに泡立てる。
ハンドミキサーが便利です。
3、エッセンスの種類に合わせて分け、それぞれのボウルにエッセンスやコーヒー、フルーツのペーストなどを少量加え、サッと混ぜ合わせる。液状のうちにスプーン等ですくい、コーンスターチでつくった凹みに流し入れる。かたまりだしたらコーンスターチをからめる。
【このレシピのポイント・コツ】
小さなケーキ型などを利用して凹みを作ってもいいですね。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「マシュマロ好き？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「マシュマロ好き？」
・「マシュマロ好き？」の結果は…
・1位 …まあまあ好き 36%
・2位 あまり好きではない 29%
・3位 好き 22%
・4位 苦手 12%
※小数点以下四捨五入
37,143票
・2位 あまり好きではない 29%
・3位 好き 22%
・4位 苦手 12%
※小数点以下四捨五入
37,143票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
簡単マシュマロ
【材料】（作りやすい量）
粉ゼラチン 10g
水 80~90ml
砂糖 100g
卵白 1個分
バニラエッセンスなど(お好みのエッセンス何種類か) 適量
コーンスターチ(または片栗粉) 適量
【下準備】
1、小鍋に水を入れて粉ゼラチンを振り入れ、ふやかしておく。
2、浅いバットにコーンスターチを1〜1.5cmの深さに入れ、表面を平らにしてから、卵の丸み等を利用して凹みを作っておく。
【作り方】
1、小鍋を火にかけ、混ぜながらゼラチンを溶かす。ゼラチンが溶けたら2/3量の砂糖を2回に分けて加えながら溶かす。
温度が高すぎるとゼラチンがかたまりにくくなりますので、沸騰させないように気をつけてください。
2、きれいなボウルに卵白を入れて泡立て、少し白っぽくなってきたら残り1/3量の砂糖を加えて、しっかりツノが立つまで泡立てる。(1)を少しずつ加えながらさらに泡立てる。
ハンドミキサーが便利です。
3、エッセンスの種類に合わせて分け、それぞれのボウルにエッセンスやコーヒー、フルーツのペーストなどを少量加え、サッと混ぜ合わせる。液状のうちにスプーン等ですくい、コーンスターチでつくった凹みに流し入れる。かたまりだしたらコーンスターチをからめる。
【このレシピのポイント・コツ】
小さなケーキ型などを利用して凹みを作ってもいいですね。
(E・レシピ編集部)