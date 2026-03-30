スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「マシュマロ好き？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:「マシュマロ好き？」

・「マシュマロ好き？」の結果は…


・1位 …まあまあ好き 36%
・2位 あまり好きではない 29%
・3位 好き 22%
・4位 苦手 12%
　
※小数点以下四捨五入

37,143票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

簡単マシュマロ


【材料】（作りやすい量）

粉ゼラチン 10g
  水 80~90ml
砂糖 100g
卵白 1個分
バニラエッセンスなど(お好みのエッセンス何種類か) 適量
コーンスターチ(または片栗粉) 適量

【下準備】

1、小鍋に水を入れて粉ゼラチンを振り入れ、ふやかしておく。

2、浅いバットにコーンスターチを1〜1.5cmの深さに入れ、表面を平らにしてから、卵の丸み等を利用して凹みを作っておく。



【作り方】

1、小鍋を火にかけ、混ぜながらゼラチンを溶かす。ゼラチンが溶けたら2/3量の砂糖を2回に分けて加えながら溶かす。

温度が高すぎるとゼラチンがかたまりにくくなりますので、沸騰させないように気をつけてください。



2、きれいなボウルに卵白を入れて泡立て、少し白っぽくなってきたら残り1/3量の砂糖を加えて、しっかりツノが立つまで泡立てる。(1)を少しずつ加えながらさらに泡立てる。

ハンドミキサーが便利です。



3、エッセンスの種類に合わせて分け、それぞれのボウルにエッセンスやコーヒー、フルーツのペーストなどを少量加え、サッと混ぜ合わせる。液状のうちにスプーン等ですくい、コーンスターチでつくった凹みに流し入れる。かたまりだしたらコーンスターチをからめる。



【このレシピのポイント・コツ】

小さなケーキ型などを利用して凹みを作ってもいいですね。

(E・レシピ編集部)