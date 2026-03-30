・「マシュマロ好き？」の結果は…

・1位 …まあまあ好き 36%

・2位 あまり好きではない 29%

・3位 好き 22%

・4位 苦手 12%



※小数点以下四捨五入



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今日の質問は「マシュマロ好き？」さてみなさんの回答は…？■今回の質問:「マシュマロ好き？」