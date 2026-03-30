「ＵＡＥダービー・Ｇ２」（２８日、ＵＡＥメイダン）

３着に敗れた昨年の悔しさを胸に、雪辱を期してドバイワールドＣに臨んだフォーエバーヤングだったが、今年も頂点に立つことはできず、米国馬マグニチュードの２着に終わった。揺れる中東情勢の影響で、今年参戦したＪＲＡ所属馬は６頭だけ。それでも、先陣を切ったワンダーディーンがＵＡＥダービーを制し、当レースの日本勢５連覇を達成した。

ワンダーディーンが日本馬のレベルの高さを示した。サウジダービー４着から臨んだ戦い。道中は中団で脚をため、勝負どころで外から進出を開始する。初コンビのＣ・デムーロのゲキに応え、グイグイと末脚を伸ばして逃げ粘るシックススピードを競り落とした。

これで日本馬が同レース５連覇を達成。Ｃ・デムーロは「キックバックを嫌ってあの位置から。前にいる馬が楽をしていたので、どうつかまえるのかを考えていましたが、素晴らしい動きをしてくれました」と満足そうに金星を振り返った。高柳大師は「距離が延びるのは絶対にいいので自信がありました。海外初勝利を挙げることができてとてもうれしい。このままアメリカへ転戦して、ケンタッキーダービー（５月２日・米チャーチルダウンズ）を目指します」と力強く語った。

なお、もう１頭の参戦馬パイロマンサーは３着に終わった。