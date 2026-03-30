2026年3月30日（月） MLB メッツ vs パイレーツ 試合結果
開催：2026.3.30
会場：シティ・フィールド
結果：[メッツ] 3 - 4 [パイレーツ]
MLBの試合が30日に行われ、シティ・フィールドでメッツとパイレーツが対戦した。
メッツの先発投手はノーラン・マクリーン、対するパイレーツの先発投手はカーメン・ムジンスキで試合は開始した。
1回表、4番 ライアン・オハーン 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 NYM 0-1 PIT
2回裏、7番 マーカス・セミエン 2球目を打ってセンターへの犠牲フライでメッツ得点 NYM 1-1 PIT
3回表、2番 ブランドン・ロー 5球目を打って右中間スタンドへのホームランでパイレーツ得点 NYM 1-2 PIT
5回裏、2番 フアン・ソト 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでメッツ得点 NYM 2-2 PIT
10回表、4番 ライアン・オハーン 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 NYM 2-3 PIT、8番 ヘンリー・デービス 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 NYM 2-4 PIT
10回裏、2番 フアン・ソト 初球を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒット しかしランナーアウトでメッツ得点 NYM 3-4 PIT
試合は3対4でパイレーツの勝利となった。
この試合の勝ち投手はパイレーツのデニス・サンタナで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はメッツのリチャード・ラブレディーで、ここまで1勝1敗0S。パイレーツのウルキーディにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-03-30 05:54:12 更新