開催：2026.3.30

会場：シティ・フィールド

結果：[メッツ] 3 - 4 [パイレーツ]

MLBの試合が30日に行われ、シティ・フィールドでメッツとパイレーツが対戦した。

メッツの先発投手はノーラン・マクリーン、対するパイレーツの先発投手はカーメン・ムジンスキで試合は開始した。

1回表、4番 ライアン・オハーン 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 NYM 0-1 PIT

2回裏、7番 マーカス・セミエン 2球目を打ってセンターへの犠牲フライでメッツ得点 NYM 1-1 PIT

3回表、2番 ブランドン・ロー 5球目を打って右中間スタンドへのホームランでパイレーツ得点 NYM 1-2 PIT

5回裏、2番 フアン・ソト 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでメッツ得点 NYM 2-2 PIT

10回表、4番 ライアン・オハーン 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 NYM 2-3 PIT、8番 ヘンリー・デービス 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 NYM 2-4 PIT

10回裏、2番 フアン・ソト 初球を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒット しかしランナーアウトでメッツ得点 NYM 3-4 PIT

試合は3対4でパイレーツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はパイレーツのデニス・サンタナで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はメッツのリチャード・ラブレディーで、ここまで1勝1敗0S。パイレーツのウルキーディにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-30 05:54:12 更新