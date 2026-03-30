開催：2026.3.30

会場：リグリー・フィールド

結果：[カブス] 3 - 6 [ナショナルズ]

MLBの試合が30日に行われ、リグリー・フィールドでカブスとナショナルズが対戦した。

カブスの先発投手は今永昇太、対するナショナルズの先発投手はジェーク・アービンで試合は開始した。

1回表、5番 ジョセフ・ウィーマー 4球目を打って左中間スタンドへのスリーランホームランでナショナルズ得点 CHC 0-3 WSH

4回裏、2番 アレックス・ブレグマン 5球目を打ってセンターへのホームランでカブス得点 CHC 1-3 WSH、3番 イアン・ハップ 2球目を打ってレフトスタンドへのホームランでカブス得点 CHC 2-3 WSH

6回表、8番 キーバート・ルイーズ 2球目を打ってセンターへの犠牲フライでナショナルズ得点 CHC 2-4 WSH

8回表、8番 キーバート・ルイーズ 4球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでナショナルズ得点 CHC 2-6 WSH

8回裏、2番 アレックス・ブレグマン 3球目を打って右中間スタンドへのホームランでカブス得点 CHC 3-6 WSH

試合は3対6でナショナルズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はナショナルズのジェーク・アービンで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はカブスの今永昇太で、ここまで0勝1敗0S。ナショナルズのビーターにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。

なお、カブスの今永昇太はこの試合で5.0回を投げ、6安打（1本塁打）、4失点、7奪三振、防御率は7.20となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-30 06:00:31 更新