ピタっとすぎて目が離せない…韓国美人ゴルファー、タイト目トップスで見せつける完璧スタイル

韓国の人気女子ゴルファー、ユ・ヒョンジュが完璧なプロポーションを披露してファンを釘づけにしている。

【写真】ユ・ヒョンジュ、ド迫力のピタピタウェア

ユ・ヒョンジュは最近、インスタグラムを更新。自身とスポンサー契約を結ぶ韓国のポルシェ公式ディーラー「セヨン・モビリティ」のアカウントをキャプションに綴り、写真を数枚投稿した。

公開された写真には、グレーのタートルネックのトップスに黒のスラックスを合わせたゴルフウェアコーデで、高級スポーツカー「パナメーラ」の隣に立つユ・ヒョンジュが写っている。

サイドミラーに手を置きながら、カメラににこやかなスマイルを披露したユ・ヒョンジュ。タイト目なトップスからはボリューミーなスタイルがくっきりとあらわになり、多くのファンを虜にさせていた。

投稿を目にしたファンからは、「美しい！」「半端ないですね、本当に…」「綺麗すぎる」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝ユ・ヒョンジュInstagram）

ユ・ヒョンジュは1994年2月28日生まれの32歳。2004年にゴルフを始め、2011年にKLPGAへ入会。ツアー屈指の美貌とフィジカルを兼ね備えた選手として人気が高い。2025年シーズンは韓国女子ツアーの来季シード順位戦予選A組を3位で通過したものの、本選では通算3オーバーの89位に終わり、シード権獲得はならなかった。