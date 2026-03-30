阪神１２−６巨人（セ・リーグ＝２９日）――阪神が乱打戦を制した。

八回に坂本の適時打と代打木浪の２点打で逆転し、九回にも突き放した。巨人は救援陣が踏ん張れず、１４年ぶりの開幕カード負け越し。

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先発のドラフト３位新人、山城京平（亜大）が崩れ、序盤で４点のビハインドとなった試合を、巨人はよく挽回した。七回に泉口のソロで勝ち越したが、直後の八回、不安視されていたリリーフが阪神打線につかまった。

無死一塁から、６番手で送り出された船迫が大山にストレートの四球。犠打で二、三塁とされ、坂本に二遊間を破る同点の中前打を許した。逃げ切りのもくろみはもろくも崩れ、「四球がすべて」と悔やんだ。

なおも二死二、三塁で後を受けた中川も、流れを止められない。木浪を内寄りの球で詰まらせた当たりは、二塁内野安打に。浦田が握り損ねる間に、一気に２者に生還された。中川は「昨日に続き、今日も抑えきることができなかった」と声を振り絞った。

巨人ブルペンは今季、ワールド・ベースボール・クラシックに出た大勢とマルティネスを欠いた状態で開幕を迎えた。昨季の八、九回を担った２人が不在の中、船迫や中川には重要な役割への期待が大きかっただけに、内海投手コーチは「ああいう場面を意気に感じてやってほしかった」と残念がった。

昨季８勝１７敗の難敵に、１勝２敗スタート。阿部監督は「まだまだこれから倒すチャンスはたくさんある。しっかりと反省して、修正して、一つずつ積み重ねていきたい」と前を向いた。大勢、マルティネスはすでに練習に合流しており、調整に問題がなければ順次、一軍登録される見通しだ。競り負ける試合を一つでも減らし、王者に食らいついていく。（佐野司）