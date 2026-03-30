“なんとなく短く”は卒業ーー！【50代】が参考にしたい♡「技ありショートボブ」

髪が伸びてきたのが気になるたびになんとなく短くしているけれど、いまいちパッとしない……。そんな人は、トップのふんわり感やくびれを意識した「ショートボブ」を試してみて。洗練された立体感が生まれて、グッと垢抜けた印象に。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、日々のスタイリングが楽しくなるような、技ありショートボブをご紹介します。

ふわりと動く柔らかなショートボブ

柔らかいブラウンの色味が優しげな印象を与える、エアリーなショートボブです。レイヤーを入れてトップをふんわりと立ち上げ、サイドの髪は後ろへ流れるようにワンカール。ベースの髪を軽く内側へ収めることで全体のシルエットが美しくまとまり、上品な雰囲気に仕上がっています。

ひし形シルエットの艶やかなショートボブ

ふんわりとした質感が魅力的な、大人のためのひし形ショートボブです。カラーリングにはラベンダーを加えたグレージュを採用し、髪全体に色っぽい艶をプラス。シルエットをひし形に整えることで全体のバランスが良く見え、洗練された印象を与えています。

メリハリが効いた丸みショートボブ

柔らかな丸みと首元のくびれを組み合わせたショートボブです。トップの髪は後ろへ流し、ベースの髪は前へと動きをつけることで、立体的な毛流れを作りました。襟足をタイトにカットすることで、トップのふんわり感との対比から、メリハリのあるシルエットを実現しています。

くせ毛を活かす、ニュアンスショートボブ

艶やかなブラウンカラーが品の良さを感じさせる、丸みのあるショートボブ。自身のくせ毛を活かしてニュアンスパーマ風に仕上げることで、無理のない自然なボリュームを引き出しました。ウェット感のあるスタイリングで束感を作れば、手軽に大人のこなれ感を演出できそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@rico_salon様、@urano_kazuyuki様、@lby_itbs様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：内山友里