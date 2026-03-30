飼い主さん夫婦と一緒に暮らす2匹の猫さんたちで、家族写真を撮影してもらうことに。オフショットに写った猫さんの表情が良すぎると、大きな反響を呼んでいます！

話題となっている投稿は、記事執筆時点で42万表示を突破し、「撮ろうと思って撮れる画じゃない」「悪役感満載。めちゃくちゃカワイイ」といったコメントが寄せられました。

【写真：猫たちと記念撮影→オフショットに『奇跡の瞬間』が…一度見たら忘れられない『表情』】

写真撮影で見せた極悪顔

Xアカウント「K!M」に投稿されたのは、スフィンクスの「ジュリア」ちゃんが家族写真を撮りに行った際に見せた最高の表情。普段のジュリアちゃんとはあまりにも違う表情を見せてくれたそうです。

ある日、飼い主さん夫婦と猫の「ジュリア」ちゃん・「イオ」ちゃんの4人で家族写真を撮影しに行った時のこと。ジュリアちゃん1人のオフショットも撮影してもらい、その写真を見たところ、"極悪顔"のジュリアちゃんが写っていたといいます。

写真に写っているジュリアちゃんは、舌をベロっと出しながら一点を睨みつけていたそう。その表情はまさに悪役。「フフッ、お前なんていつでも倒せるにゃ…」と言っているような表情がクセになってしまいます。

飼い主さんいわく、どうやら慣れない場所に連れて来られて、ちょっぴりイライラしていたというジュリアちゃん。でも、ジュリアちゃんが頑張ってくれたからこそ撮れた1枚なので、きっと飼い主さんの一生の思い出となる写真になったことでしょう。

ジュリアちゃんの奇跡の1枚にX民も爆笑

極悪顔を披露したジュリアちゃんを見たX民からは、「Tシャツにしたら爆売れしそう」「ジャケットにそのまま採用出来そうな素晴らしい写真映え」「オスマシじゃなくこういう表情大好きです」「だいぶ悪い顔してて可愛いw」といったコメントが寄せられました。

Xアカウント「K!M」では、極悪顔ではないジュリアちゃんの姿も投稿されています。ジュリアちゃん・イオちゃんのさまざまな姿を見ることができますよ。

ジュリアちゃん、イオちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真提供：Xアカウント「K!M」さま

写真提供：Studio PATAKA 広岡雅樹さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。