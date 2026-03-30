◆第７０回大阪杯・Ｇ１（４月５日、阪神競馬場・芝２０００メートル）

第７０回大阪杯は１７年にＧ１昇格し、今年は１０回目の節目。昨年の宝塚記念を制し、武豊騎手とのコンビ継続で参戦するメイショウタバルを始め、前走でＧ２・４勝目を飾ったレーベンスティール、前走のアメリカＪＣＣで重賞２勝目のショウヘイなど楽しみな顔ぶれを「トク注馬」で紹介。「１週前プレーバック」として陣営のコメントも掲載する。

◇レーベンスティール １９日に栗東入りし、２５日はＣＷコースで６ハロン８２秒２―１１秒４。２９日にも同８０秒８―１１秒５と上々の時計をマークした。「栗東滞在は２度目なので、この馬としては落ち着きはあるかなと思います」と田中博調教師。前走の中山記念で４年連続Ｇ２制覇を達成し、「あふれる前進気勢とどう付き合うか、何ができるかを対策しながら臨んだ一戦。課題を修正して勝てたのがよかったです」と手応えをつかんでのＧ１挑戦となる。（栗東）

◇メイショウタバル ２６日は２週連続で太宰（レースは武豊）が騎乗。ＣＷコースでスマートサニー（６歳オープン）を２馬身追走して３馬身先着。スムーズな加速で６ハロン８０秒５―１１秒４を計時した。石橋調教師は「有馬記念の時よりも追ってからの首の使い方が良かった。（太宰）啓介も『先週よりかなり良くなっていた』と言っていた」とうなずいた。昨年の宝塚記念など、３戦３勝の阪神で復活を狙う。（栗東）

◇ショウヘイ 強い４歳世代の一角は、前走のアメリカＪＣＣで重賞２勝目を挙げて臨む。２６日は川田の手綱で、ＣＷコースで長めからしっかり追われ、７ハロン９４秒３―１１秒３の猛時計をマークした。友道調教師は「しっかり負荷をかけた。騎手も『アメリカＪＣＣよりもしっかりして、バランスがいい』と言っていた」と納得の表情。「メンバーは強いと思うが、十分にチャンスはある」と気合十分だ。（栗東）

牧浦調教師（エコロヴァルツ）「後ろで我慢する形で、直線はサッと伸ばした。前走を使って、一段上がった感じ」

大久保調教師（エコロディノス）「１週前としては悪くない動き。大事に使ってきたので、どんどん良くなっている。メンバーが一気に強くなるので、どこまで」

斉藤崇調教師（クロワデュノール）「動きは今日（２５日）の段階では十分。道中もすごく雰囲気が良かった。来週やればいいところまで持ってこられるという印象」

橋口調教師（セイウンハーデス）「１週前としては十分。相手が動きすぎたから見劣ったが、外を回って、時計的にも十分動けている」

安田調教師（ダノンデサイル）「道中の走りのバランスが良く、加速までの無駄がなかったので、すごく動いているなという感じが乗っていてしました」

上村調教師（デビットバローズ）「やればいくらでも（時計が）出そうな雰囲気。去勢の効果がてきめんに出ている」

北村助手（ファウストラーゼン）「ジョッキーに感触を確かめてもらいたかった。前走ぐらいゲートを出れば、普通に競馬もできる。もっとやれていい」

宮本調教師（ボルドグフーシュ）「併せ馬で早めにかわしていったけど、ソラを使わず、最後までしっかり走れていた。この馬なりにいい状態」

昆調教師（マテンロウレオ）「ほぼ出来上がっている。悪癖を３か月かけて直して、やっと本来の力を出せると思う。指示通りに動けるようになってきた」

友道調教師（ヨーホーレイク）「しっかりやったが、そんなに動くタイプではない。馬場は渋った方がいいが、阪神は条件的に合う」