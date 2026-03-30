◆第３３回マーチＳ・Ｇ３（３月２９日、中山競馬場・ダート１８００メートル、稍重）

第３３回マーチＳ・Ｇ３が２９日、中山競馬場で行われ、８番人気のサンデーファンデーが２馬身半差で押し切って、昨年のプロキオンＳ以来となる重賞２勝目を挙げた。開業２年目の東田明士調教師（３７）＝栗東＝と、デビュー６年目の角田大和騎手（２４）＝栗東・角田厩舎＝はともにうれしい重賞初制覇となった。

前走同様に外枠からの発走だったが、「この馬の良さを生かすには、絶対に１列目を取ろうという意識で」と角田は外の３番手を奪取。４角では前の２頭を早々にパスして先頭に立つ強気なリードで初タイトルをつかみとった。「サンデーファンデーの名前の通りに、オーナーも僕にとってもすごく楽しい日曜日にすることができました」と笑顔がはじけた。若きトレーナーも「ただただうれしいです」と声を弾ませ、昨春まで同馬を管理した音無秀孝元調教師やオーナーへ感謝を口にした。次戦は状態を見ながら予定していたアンタレスＳ・Ｇ３（４月１８日、阪神）を視野に入れる。（石行 佑介）

◆サンデーファンデー 父スズカコーズウェイ、母ファーストレディ（父スマートボーイ）。栗東・東田明士厩舎所属の牡６歳。北海道新ひだか町・グランド牧場の生産。通算２７戦７勝。総獲得賞金は２億２３８７万５０００円。主な勝ち鞍はプロキオンＳ・Ｇ２（２５年）。馬主は（株）吉沢ホールディングス。