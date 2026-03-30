◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ第８節 札幌１―１（ＰＫ４―２）藤枝（２８日・藤枝総合運動公園サッカー場）

札幌は藤枝戦で今季初の３連勝を飾った。リーグ戦というのは尻すぼみよりも尻上がりの方が面白くなっていくもの。前線の３人を総入れ替えした中でＰＫ戦とはいえ勝ちをつかめたのは、他の選手にとってもいい刺激になったはず。価値ある１勝だったといえる。

その３選手はいずれも存在感を発揮してくれた。中でも右サイドハーフの佐藤は、大きな可能性を感じさせてくれた。彼の良いところは相手が何をされたら嫌かが分かっているところ。前半１５分に裏に抜け出してダイレクトで真横気味にゴロでクロスを出した場面などは、相手ＧＫとＤＦの間を狙った、まさにそういうプレー。リーグ戦初先発であの堂々とした雰囲気はなかなか出せない。ボールを受けてからの判断を含め、素晴らしい働きだった。

１トップの大森も得点こそなかったが、彼がいなかったら前半などはもっと劣勢になっていたと思う。その中で明確な結果を出すためには、少しかかり気味な部分をなくすこと。動き出しが少し早いので、出し手との間が合っていない感じがある。はやる気持ちは分かるが、もう一拍、来るタイミングを見て動くことで状況は変わってくる。

ゴールを決めた原は、動きを止めていたら相手と１対１にはなれなかっただろう。彼のサッカーＩＱの高さが出た得点だし、技術も申し分ない。課題はクロスなど相手を抜ききれずに上げることが多いように、ムリがきいていない点。重心移動の強化などに努めていけば、余裕を持って上げられるようになってくる。個人的にはＪ１町田のＭＦ相馬のようになっておかしくない素材だと思っている。

本来、コンサドーレが目指しているのは若手を育て、チームを背負う存在になってもらうこと。その意味でも彼らが活躍することは、今後に向けても大きなものになっていく。（吉原 宏太、１９９６〜９９年札幌ＦＷ）