◆米大リーグ ブルージェイズーアスレチックス（２９日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が、本拠でのアスレチックス戦での４回に右中間へメジャー初本塁打を放った。記念すべきメジャー１号をゲットしたのは、トロント生まれ、トロント育ちでブルージェイズの大ファンというミッシェル・エロンさん。友達と右翼席で観戦していた。「ボールが来たのが見えて、手を伸ばして掴む準備をしていました。すると、ここに（左胸）当たりに来て、キャッチしたんです。昨日の試合も観にきていた。きょうはホームランボールを捕るから、って言っていて、本当に捕ったの」。

幼少期はソフトボール、その後も野球をプレーしていたというだけあって、素手でダイレクトキャッチした。「オカモトの加入は素晴らしい補強です。本当に楽しみです。３試合目でホームランが出て本当に嬉しい」と喜んだ。着弾後はすぐに球団スタッフに引率されて、記念球の引き渡しのオファーを受けた。「球団からボールを提供して貰えますかと言われて、イエスと言いました。だって、彼が持っておくことが、とても大事なことだと思うからです。もちろんですよ。もし、彼に会うことが出来たら、本当に嬉しいわ」

自宅は球場まで徒歩圏内。「去年の最後（ワールドシーリーズ）は残念だったけど、今年はドジャーズに勝つ。できれば、もう対戦したくないけど、でも、（対戦したら）今度は勝つわ」と期待をこめた。