日本ハムは２９日、ソフトバンク戦（みずほペイペイ）で４―８と敗れ、開幕５連敗した２０２２年以来、４年ぶりの開幕３連敗を喫した。「５番・右翼」で先発した万波中正外野手（２５）は２回に２号ソロ、「２番・一塁」の清宮幸太郎内野手（２６）も３回に２号ソロで続き、２７日の開幕戦以来の今季２度目のアベック弾を放った。また、郡司裕也捕手（２８）は８回に今季１号。打線は好調なだけに、３１日のロッテ戦（エスコン）から巻き返しを図る。

大きな弧を描いた万波の放物線がバックスクリーンに吸い込まれた。０―１の２回１死、スチュワートの初球、１２４キロカーブを捉え、一時同点の２号ソロ。打球速度１７０キロ、飛距離は１３０メートルの特大弾に、「このカードは変化球に対するリアクションがすごくいい。本当にベストな反応ができた」と、狙い球ではなかった真ん中付近の変化球を見逃さなかった。

オープン戦は６試合で打率１割２分５厘、０本塁打。打席数を確保する首脳陣の狙いもあり、３月上旬からは約２週間、２軍に合流した。スタンスや構えなど球の見え方を調整し、５試合で打率５割７分９厘をマークし、開幕前に１軍に戻ってきた。「打撃に関してはかなりいいと思いますし、シーズン前から感じていた手応えが出せている打席もすごい多い」と充実の表情を浮かべた。

好調なのは万波だけではない。２―４の３回無死からは清宮幸が初球の１５０キロ直球を右中間に運ぶ２号ソロ。開幕戦に続く万波との今季２度目のアベック弾に、「狙った真っすぐをちゃんと捉えているので良かったです」と満足げに振り返った。

それでも３―５の４回２死一、三塁で空振り三振に倒れた場面を反省。「要所要所のプレーだったり、点を取ったあとの『もう１、２点』だったり向こう（ソフトバンク）は取れていると思うので、得点圏でちゃんと打てるよう」と昨季王者との差を痛感した。

３１日からは本拠地・エスコンでロッテとの３連戦が控える。万波は、「長い１年が始まった最初のカードなので、最後に『３連敗から始まったな』って笑い話として振り返れるような１年に」と切り替えた。清宮幸も「やっぱりエスコンの力ってすごいあると思うので、ファンの皆さんに見ていて面白い野球ができればいいなと思います」と本拠地での再スタートを誓った。（川上 晴輝）