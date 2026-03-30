女優・瀬戸朝香（４９）が日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）に３０日、新・月曜パーソナリティーとして初出演した。

スタジオを飛び出し、屋外から総合司会を務める同局の水卜麻美アナウンサーと番組開始のあいさつをした瀬戸。水卜アナに「今日から月曜日のパーソナリティーは俳優の瀬戸朝香さんです。今朝はどんなふうに迎えられましたか？」と紹介された後に尋ねられると、瀬戸は「本当に緊張していたんですけれども、とにかく寝ようと思って早くに寝ました」。そして「早起きは得意です」ときっぱり言い切ると、水卜アナは「本当に頼もしいです！『ＺＩＰ！』で一番大事なことであります」と笑顔で歓迎した。

２３日の放送をもって同番組を卒業した俳優・風間俊介の後任。瀬戸は２０日に自身のインスタグラムで「この春から 日本テレビ系 朝の情報番組『ＺＩＰ！』に！私瀬戸朝香が新レギュラーメンバーとして月曜パーソナリティーを担当することになりました！新出演者・新コーナー・新セットと共にパワーアップした新生『ＺＩＰ！』で皆さまに素敵な朝をお届けします」と報告。「私にとってもこれからの生活スタイルがガラッと変わります。日曜日の夜は早めに寝るぞ笑 体調万全にして より良い番組となるよう全力で頑張りますので応援してください」と伝えていた。