ようやく復帰した佐藤。イングランド戦で出番はあるか。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部／現地特派）

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　待ち望んでいた瞬間が訪れた。

　日本が１−０と勝利を飾った翌日の３月29日（現地時間）、佐藤龍之介（FC東京）がついに全体練習に合流した。体調不良でホテルでの静養が続いていた19歳の逸材がようやくピッチ内に姿を現わした。

　久々にボールを蹴った感想は「率直に楽しかった」。代表活動中の練習だけでも「良い刺激がもらえます」とポジティブに語っていた。

　決してベストなコンディションではないが、この日の練習で衝撃の左足ボレーシュートをゴールに突き刺すなどインパクトを残した。
 
　過ぎ去った日々に捉われず、「自分自身、切り替えてイングランド戦に向けて良い準備をしたいです」と佐藤は力強く言った。“イングランド戦がまだある”という幸せな状況を十二分に理解しつつ、できる限りのトレーニングに取り組む所存だ。

　スコットランド戦を現地で生観戦した佐藤のモチベーションは高まっている。

「前半から良い試合をしていて、自分もあそこでプレーしたい思いもより強くなりました。と同時に、もっとやらないとあのピッチに立てないとも感じました」

　自身の価値を証明するには、ピッチで活躍するしかない。逆境を乗り越え、“聖地”ウェンブリーでのイングランド戦で世界中を驚かせることができるか。

取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）

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