「待ち望んでいた瞬間」佐藤龍之介が体調不良から復帰→初合流で強烈ボレー…ウェンブリーで“出番”はあるか【日本代表／現地発】
待ち望んでいた瞬間が訪れた。
日本が１−０と勝利を飾った翌日の３月29日（現地時間）、佐藤龍之介（FC東京）がついに全体練習に合流した。体調不良でホテルでの静養が続いていた19歳の逸材がようやくピッチ内に姿を現わした。
久々にボールを蹴った感想は「率直に楽しかった」。代表活動中の練習だけでも「良い刺激がもらえます」とポジティブに語っていた。
決してベストなコンディションではないが、この日の練習で衝撃の左足ボレーシュートをゴールに突き刺すなどインパクトを残した。
過ぎ去った日々に捉われず、「自分自身、切り替えてイングランド戦に向けて良い準備をしたいです」と佐藤は力強く言った。“イングランド戦がまだある”という幸せな状況を十二分に理解しつつ、できる限りのトレーニングに取り組む所存だ。
スコットランド戦を現地で生観戦した佐藤のモチベーションは高まっている。
「前半から良い試合をしていて、自分もあそこでプレーしたい思いもより強くなりました。と同時に、もっとやらないとあのピッチに立てないとも感じました」
自身の価値を証明するには、ピッチで活躍するしかない。逆境を乗り越え、“聖地”ウェンブリーでのイングランド戦で世界中を驚かせることができるか。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【画像】上田綺世、三笘薫、塩貝健人らが私服で到着！グラスゴー入りする日本代表戦士を特集
日本が１−０と勝利を飾った翌日の３月29日（現地時間）、佐藤龍之介（FC東京）がついに全体練習に合流した。体調不良でホテルでの静養が続いていた19歳の逸材がようやくピッチ内に姿を現わした。
久々にボールを蹴った感想は「率直に楽しかった」。代表活動中の練習だけでも「良い刺激がもらえます」とポジティブに語っていた。
決してベストなコンディションではないが、この日の練習で衝撃の左足ボレーシュートをゴールに突き刺すなどインパクトを残した。
過ぎ去った日々に捉われず、「自分自身、切り替えてイングランド戦に向けて良い準備をしたいです」と佐藤は力強く言った。“イングランド戦がまだある”という幸せな状況を十二分に理解しつつ、できる限りのトレーニングに取り組む所存だ。
「前半から良い試合をしていて、自分もあそこでプレーしたい思いもより強くなりました。と同時に、もっとやらないとあのピッチに立てないとも感じました」
自身の価値を証明するには、ピッチで活躍するしかない。逆境を乗り越え、“聖地”ウェンブリーでのイングランド戦で世界中を驚かせることができるか。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
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