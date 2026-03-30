英国遠征中の日本代表は29日、ロンドン市内で親善試合イングランド戦（31日、ウェンブリー）に向けて練習を行った。体調不良で練習欠席が続いていたMF佐藤龍之介（19＝FC東京）が今遠征で初めて練習に参加。ミニゲームやイングランド戦を想定した布陣での11対11の戦術確認で軽快な動きを見せ「楽しかった。この代表は練習だけでも本当にいい刺激がもらえるなと思いました」と笑顔を見せた。

全体練習後には名波コーチとマンツーマンで個別トレーニングも実施。「1週間ぐらい動けてなかったんで、コンディションはベストには程遠いが、チームと別でも少し動けたところもあったので、イングランド戦に向けて最大の準備をしたい」と視線を上げた。

1月のU―23アジア杯で4得点を挙げて優勝に貢献し、MVPを獲得。代表発表前日の18日の千葉戦でゴールを決めるなどアピールを続け、国内組のフィールド選手では唯一招集された。10代でW杯メンバー入りすれば、98年W杯フランス大会に18歳で出場した小野伸二氏以来の快挙となる。

体調不良で出遅れたが、「チームとして大事な一戦ですけど、個人としてはより自分に矢印に向けて、もしプレーのできる機会があれば、自分の持ってる力を全て出したい」と巻き返しを期した。