モデルで台湾プロ野球・味全ドラゴンズ公式チアリーダー「ドラゴンビューティーズ」の林襄（リン・シャン、28）が29日までに、自身のインスタグラムを更新。台湾代表チアとして活動したWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）1次ラウンド後に熊本を訪れた様子を投稿した。

熊本を本拠とする独立リーグ「火の国サラマンダーズ」の試合など「ドラゴンビューティーズ」の一員として訪れ、応援するなどの交流を図った。「ドラゴンビューティーズ」での衣装で応援するキス顔などのショットや、私服姿での熊本観光オフショット、焼き肉やすき焼きを楽しむ姿などをアップ。「野球がつないでくれたこのご縁で、皆さんにお会いできてとても嬉しいです。この時間が、皆さんの心に残る素敵な思い出になりますように。これからも一緒に野球を楽しみましょう！ また会おうね」などとつづった。

ファンやフォロワーからも「美しくてキュート」「ますます美しくなっていく〜」「圧倒的可愛さ」「女神」「また日本に来てね」などのコメントが寄せられている。

リン・シャンは台北市出身。16歳から芸能活動を開始。21年に台湾プロ野球楽天モンキーズのチア「Rakuten Girls」メンバーに約200人の参加オーディションから選出。「かわいすぎる台湾チアリーダー」としてSNSなどで注目を浴び、現在はインスタグラムのフォロワー数180万人超。台湾プロ野球の楽天モンキーズのチアなどで来日経験もあり、24年からは味全ドラゴンズのチア「ドラゴンビューティーズ」で活動するほか、台湾代表のチアも務める。台湾だけでなく、日本でも雑誌のグラビア掲載や写真集も発売。モデルやタレントとしてCMやテレビ番組に出演するほか、YouTube配信なども含めて幅広く活躍している。